Enerji tüketimi güneşin gücüyle yönetilecek
Akıllı ev teknolojileri alanında hizmet veren Pronet, evlerdeki enerji tüketimini güneş gücüyle yönetecek sistem geliştirdi. Ev çatılarına kurulan güneş enerjisi panelleriyle artık evin güvenliği güneş enerjisiyle sağlanırken, tüketimin tasarrufu da solar gücüyle yönetilebilecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Dijital dönüşüm süreciyle birlikte günümüzde elektrikli yaşam giderek hızlanmaya başladı. Elektrikli araçlar, bataryalar, ısı pompaları gibi teknolojiler artık hayatımızın gündeminde yer alıyor. Yaşanan dönüşümle birlikte, enerji ihtiyacı da daha öngörülemez hale geldi.
Bu durum, yenilenebilir enerji kullanımını her zamankinden daha önemli kılıyor. Solar sektöründeki büyümenin, elektrik sektörüne olan olumlu etkisine ilişkin değerlendirmede bulunan Pronet Solar İş Birimi Direktörü Efe Kökçü, “Özellikle iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının ve elektrik kesintilerinin arttığı günümüzde, bu sistemler hem bireysel güvenlik hem konfor hem de genel olarak çevreye yönelik sorumluluklar açısından kritik bir rol üstlenmekte. Bu sistemler, ev içi sigortaların devreye girme sıklığını azaltarak hem maddi hem de manevi kayıpların önüne geçer. Akıllı ev teknolojisi ile entegre çalışan güneş panelleri ve batarya sistemleri sayesinde, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki denge sağlanabilir. Bu sayede enerji maliyetleri düşmez; aynı zamanda iklim krizine karşı bireysel katkı da sağlanmış olur” dedi.
“Ev tipi sistemler 2 yıl sonra sahipsiz kalıyor”
Pronet olarak evlere hizmet verme konusunda 30 yıllık bir bilgi birikimine sahip olduklarını belirten Efe Kökçü, solar enerji sektöründe ulusal çapta bireysel müşterilere hizmet verebilecek teknik altyapıda kurumsal çözüm ortağı olmadığının vurgusunu yaparak, “Dünyadaki istatistiklere baktığımız zaman, ev tipi sistemlerin çoğu kurulduktan iki yıl sonra sahipsiz kalıyor. Biz de bu sorunu gördük ve müşterilerimize bu hizmeti sunmaya başladık.
Pronet olarak evin çatısına faydalı ömrü 25- 30 yıl, şebeke bağlantısı olan bu sistemleri çok güvenli ve mevzuatlara uygun bir şekilde, doğru teknisyenler tarafından kurma hikâyemiz başladı” diye ekledi. Türkiye’de çatı üstü güneş sistemlerinin (GES) giderek daha popüler olduğunu söyleyen Kökçü, “Türkiye’nin birçok bölgesinde yüksek güneşlenme süresi, bu sistemlerin verimli çalışmasına olanak tanıyor. . Artan enerji fiyatları ve sürdürülebilirlik bilinciyle birlikte küçük ölçekli çatı GES’lerin yaygınlaşması önümüzdeki yıllarda daha da hızlanacak, Pronet olarak biz de bu pazarı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.
Uzun vadede maliyet avantajı
Solar sistemin ekonomik faydalarına ilişkin de konuşan Pronet Solar İş Birimi Direktörü Efe Kökçü, “1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla özellikle meskenler ve ticarethaneler için uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi, elektrik tüketimi yüksek olan yerleri doğrudan etkileyecek. Bu durum, alternatif enerji kaynaklarına yöneltmeye teşvik edecek. Yenilenebilir çözümler, uzun vadede maliyet avantajı sağlıyor” dedi.