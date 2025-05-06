Enerji tüketimi güneşin gücüyle yönetilecek

Başak Nur GÖKÇAM

Dijital dönüşüm sü­reciyle birlikte gü­nümüzde elektrik­li yaşam giderek hızlanma­ya başladı. Elektrikli araçlar, bataryalar, ısı pompaları gibi teknolojiler artık hayatımızın gündeminde yer alıyor. Yaşa­nan dönüşümle birlikte, ener­ji ihtiyacı da daha öngörüle­mez hale geldi.

Bu durum, ye­nilenebilir enerji kullanımını her zamankinden daha önem­li kılıyor. Solar sektöründeki büyümenin, elektrik sektörü­ne olan olumlu etkisine iliş­kin değerlendirmede bulunan Pronet Solar İş Birimi Direk­törü Efe Kökçü, “Özellikle ik­lim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının ve elektrik kesintilerinin arttığı günü­müzde, bu sistemler hem bi­reysel güvenlik hem konfor hem de genel olarak çevreye yönelik sorumluluklar açısın­dan kritik bir rol üstlenmek­te. Bu sistemler, ev içi sigorta­ların devreye girme sıklığını azaltarak hem maddi hem de manevi kayıpların önüne ge­çer. Akıllı ev teknolojisi ile en­tegre çalışan güneş panelleri ve batarya sistemleri sayesin­de, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki denge sağlanabilir. Bu sayede enerji maliyetleri düşmez; aynı zamanda iklim krizine karşı bireysel katkı da sağlanmış olur” dedi.

“Ev tipi sistemler 2 yıl sonra sahipsiz kalıyor”

Pronet olarak evlere hizmet verme konusunda 30 yıllık bir bilgi birikimine sahip olduk­larını belirten Efe Kökçü, solar enerji sektöründe ulusal çap­ta bireysel müşterilere hizmet vere­bilecek tek­nik altyapı­da kurumsal çözüm ortağı olmadığının vurgusunu yapa­rak, “Dünyadaki istatistiklere baktığımız zaman, ev tipi sis­temlerin çoğu kurulduktan iki yıl sonra sahipsiz kalıyor. Biz de bu sorunu gördük ve müş­terilerimize bu hizmeti sun­maya başladık.

Pronet olarak evin çatısına faydalı ömrü 25- 30 yıl, şebeke bağlantısı olan bu sistemleri çok güvenli ve mevzuatlara uygun bir şekilde, doğru teknisyenler tarafından kurma hikâyemiz başladı” di­ye ekledi. Türkiye’de çatı üstü güneş sistemlerinin (GES) gi­derek daha popüler olduğunu söyleyen Kökçü, “Türkiye’nin birçok bölgesinde yüksek gü­neşlenme süresi, bu sistemle­rin verimli çalışmasına olanak tanıyor. . Artan enerji fiyatla­rı ve sürdürülebilirlik bilin­ciyle birlikte küçük ölçekli çatı GES’lerin yaygınlaşması önü­müzdeki yıllarda daha da hız­lanacak, Pronet olarak biz de bu pazarı hedefliyoruz” ifade­lerinde bulundu.

Uzun vadede maliyet avantajı

Solar sistemin ekonomik faydalarına ilişkin de konuşan Pronet Solar İş Birimi Direktörü Efe Kökçü, “1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla özellikle meskenler ve ticarethaneler için uygulanan Son Kaynak Tedarik Tarifesi, elektrik tüketimi yüksek olan yerleri doğrudan etkileyecek. Bu durum, alternatif enerji kaynaklarına yöneltmeye teşvik edecek. Yenilenebilir çözümler, uzun vadede maliyet avantajı sağlıyor” dedi.