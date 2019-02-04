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Enerji verimliliğinde işin büyüğü sanayide

Türkiye’nin enerji faturası kabarık. Enerji Hanım, Enerji Çocuk gibi projelerle yaratılan farkındalık damlaya damlaya göl olmasa da belli hacimlere geldi. Şimdi sıra enerji verimliliğinde büyük sıçrama yaratabilecek olan güçte; yani sanayide…

Enerji verimliliğinde işin büyüğü sanayide
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