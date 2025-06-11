Eskiyen telefonlara yeni görev

Başak Nur GÖKÇAM

Elektronik atık konusu hem çevresel hem de ekonomik açıdan gi­derek büyüyen bir sorun ol­maya devam ediyor. Hesap­lamalara göre 2023 yılında dünyada yaklaşık 62 milyon ton elektronik atık üretildi. 2030 yılına kadar bu mikta­rın 74 milyon ton seviyele­rine ulaşacağı tahmin edili­yor.

Elektronik atıklar için­de en hızlı artışın göründüğü ürünler ise şüphesiz akıllı telefonlar tarafında yaşanı­yor. Yine eldeki verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1.4- 1.6 milyar adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. 2023 itibarıyla bir yılda atıl duru­ma geçen cep telefonu sayısı ise yaklaşık 5.3 milyar adet. Yani üretilenin neredeyse 5 katı kadar akıllı telefon atığı çıkıyor. Peki bunca atığın ne kadarı dönüşüyor?

2023 yılı verilerine göre üretilen 62 milyon ton e-a­tığın sadece 17.6 milyon tonu yani yüzde 28.6’sı resmi ola­rak geri dönüştürüldü. Geri­ye kalan yüzde 70’lik kısım ya çöpe atıldı, ya yakıldı ya da kontrolsüz yollarla işlen­di. Akıllı telefonlar özelinde de yine durum aynı ilerliyor. 5.3 milyar adet akıllı telefon atığının sadece yüzde 17’si uygun şekilde geri dönüştü­rülüyor. Takibi sağlanmayan e-atıklarda yatan ekonomik değer ise hayli bü­yük. Örne­ğin 2023 yı­lında dönüş­türülmeyen e-atıkların ekono­mik değeri yaklaşık 60 milyar dolar iken kullanılmayan tele­fonların içerdiği küresel metal değeri yılda 55 mil­yar doların üzerinde.

Telefon başına maliyeti 8 euro

Tartu Üniversitesi Bilgi­sayar Bilimleri Enstitüsü’n­deki araştırmacılar, e-atık yönetimindeki bu senaryo­yu tersine çevirmek için ye­ni bir çalışma yayınladı. Eski telefonları çöpe atmak yeri­ne, yeni bir yaklaşım ortaya sunan ekip, eski akıllı tele­fonları mikro veri merkezine dönüştürerek hem çevreyi hem de ekonomiyi iyileştir­meyi vaat ediyor. Otobüs yol­cularını takip etmenin yanı sıra deniz yaşamını izleme­ye kadar kullanılabilecek bu veri merkezleri için telefon başınamaliyet ise yalnızca 8 euro olacak.

Tartu Üniversitesi Bilgisa­yar Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar Huber Flores, Ulrich Norbisrath ve Zhigang Yin ile Teknoloji Enstitü­sü'nden Perseverance Ngoy ve uluslararası meslektaşla­rı tarafından test edilen araş­tırma ile atıkla­ra yeni bir amaç kazandırılacağı belirtildi.

Yenilik, yeni düşünme biçimiyle başlar

Çalışmaya ilişkin değer­lendirmede bulunan Yaygın Bilişim Doçenti Huber Flo­res, “Yenilik genellikle yeni bir şeyle değil, eski hakkında yeni bir düşünme biçimiyle, geleceği şekillendirmedeki rolünü yeniden hayal etmek­le başlar” dedi.

Eski akıllı telefonların, ve­rileri verimli bir şekilde işle­yip depolayabilen küçük veri merkezlerine dönüştürüle­bileceğini gösteren araştır­mada, bu küçük veri merkez­lerinin çok çeşitli uygulama­ları olduğu da belirtildi. Buna göre veri merkezlerinin; oto­büs durakları gibi kentsel or­tamlarda yolcu sayısı hak­kında gerçek zamanlı ve­ri toplamak için ve bu daha sonra toplu taşıma ağlarını optimize etmek için kullanı­labileceği ifade edildi.

Atık telefon teknolojisiyle deniz canlıları sayıldı

Projenin ilk aşamasında kimyasalların çevreye sızma riskini azaltmak için telefonların bataryalarını çıkarıp yerine harici güç kaynakları yerleştirildi. Daha sonra dört telefon birbirine bağlanarak 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kasalar ve tutucular takılarak, yeniden kullanılmaya hazır çalışan bir prototip haline getirildi; böylece eski elektronik cihazlar için sürdürülebilir uygulamalar teşvik edilmiş oldu.

Prototip daha sonra su altında başarıyla test edildi ve farklı deniz canlılarının sayımına yardımcı olarak deniz yaşamının izlenmesine katıldı. Çalışma detaylarında, normalde bu tür görevlerin, bir dalgıcın video kaydetmesini ve analiz için yüzeye çıkarmasını gerektirdiğine dikkat çekildi. Ancak prototipte tüm süreç su altında otomatik olarak gerçekleştiriliyordu.