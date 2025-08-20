Fırtınalar uyduları yörüngeden silebilir

Başak Nur GÖKÇAM

Yükselen karbondi­oksit (CO₂) seviyele­ri, Dünya’nın üst at­mosferini daha soğuk ve ince hale getirdi. Bu duru­mun, Güneş’ten gelen güç­lü parçacık patlamalarıyla oluşan jeomanyetik fırtı­nalar yoluyla uyduları etki­leme biçimini köklü şekil­de değiştirebileceği orta­ya konuldu. Bilim insanları, gelecekteki fırtınaların, at­mosferin genel yoğunluğu daha düşük olmasına rağ­men, çok daha keskin yo­ğunluk artışlarına yol aça­bileceğini belirtiyor. Bu da uydular için sürtünmeyle ilgili ciddi zorluklar doğu­rabilir.

ABD Ulusal Bilim Vak­fı’na bağlı Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi (NSF NCAR) liderliğinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, atmosferin yoğunluğunda­ki değişimler gelecekteki fırtınalarda uyduların daha fazla sürtünme sorunuyla karşılaşmasına yol açacak. Bu değişim, yörüngedeki binlerce uydu için potansi­yel riskler anlamına geliyor.

Teknolojiye bağımlı toplum tehdit altında

Güneş yüzeyinden gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferine çarpmasıyla oluşan jeomanyetik fırtına­lar, teknolojiye bağımlı mo­dern toplum için giderek artan bir tehdit oluşturu­yor. Bu fırtınalar, üst atmos­ferin yoğunluğunu geçici olarak artırarak uyduların hızını, irtifasını ve çalışma sürelerini etkiliyor. Çalışma sürecinde elde edilen bil­gilere göre bilim insanları, karbondioksit emisyonla­rının alt atmosferi ısıtırken üst atmosferi soğuttuğunu vurguladı. Bunun nedeni, karbondioksidin, yüksek irtifalarda ısıyı uzaya yay­ması. Böylece üst atmos­ferdeki yoğunluk giderek azalıyor.

Japonya’nın Kyushu Üni­versitesi iş birliğiyle yürü­tülen ve Geophysical Re­search Letters dergisinde yayımlanan araştırmada da, 10-11 Mayıs 2024’te ya­şanan büyük jeomanyetik süper fırtına temel alındı. Aynı fırtınanın gelecekteki yüzyıllarda 2040, 2061 ve 2084’te nasıl etkiler yara­tacağı gelişmiş bilgisayar modelleriyle simüle edil­di. Sonuçlara göre, yüzyı­lın sonlarına doğru yaşana­cak benzer bir fırtınada at­mosferin yoğunluğu yüzde 20 ile yüzde 50 daha az yo­ğun olacak olacak. Ancak yoğunluktaki göreceli de­ğişim çok daha keskin ola­cak: Bugün atmosferin yo­ğunluğunu iki katına çıka­ran bir fırtına, gelecekte üç katına çıkarabilecek.

Çalışmanın bulgularına ilişkin açıklamada bulu­nan araştırmanın başyaza­rı NSF NCAR bilim insanı Ni­colas Pedatella, “Güneş’ten gelen enerjinin atmosferi etkileme biçimi gelecekte değişecek, çünkü atmos­ferin arka plan yoğunluğu farklı ve bu da farklı bir tep­ki yaratıyor. Uydu endüstri­sinin bu bulguları dikkate alması gerekiyor. Uydular belirli atmosfer koşullarına göre tasarlanmak zorunda. Bu nedenle bu sonuçlar özellikle kritik” dedi. Araştır­ma, ABD Ulusal Bilim Vakfı tara­fından desteklenen NSF Ulusal Atmos­fer Araştırmaları Merkezi çatısı altın­da yürütüldü. Bilim insan­ları, elde edilen bulguların uydu güvenliği, küresel iletişim sistemleri ve ulu­sal güvenlik açısından kri­tik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Daha fazla araştırma gerekiyor”

Uzay havasının nasıl değişeceğini daha iyi anlamak için farklı jeomanyetik fırtına türlerinin de incelenmesi gerektiğini belirten Nicolas Pedatella, “Atmosfer yoğunluğundaki değişimler, Güneş’in 11 yıllık döngüsü boyunca farklı zamanlarda farklı etkiler yaratabilir” dedi.

Yoğunluk düşse de, etkisi büyüyecek

Sonuçlara göre, bu yüzyılın sonlarında meydana gelecek benzer bir fırtınada atmosferin yoğunluğu yüzde 20 ile yüzde 50 daha düşük olacak. Fırtına öncesi ve sonrası yoğunluklarla karşılaştırıldığında ise değişim daha dramatik olacak. Günümüzde atmosfer yoğunluğunu iki katına çıkaran bir fırtına, gelecekte üç katına çıkabilecek. Bu, incelen atmosferde fırtınaların orantılı olarak daha etkili olmasından kaynaklanacak.