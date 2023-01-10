Geleceğin evleri ısı pompası ile iklimlendirilecek

ESG vizyonunu ve bu vizyon doğrultusundaki son çalışmalarını CES 2023'te ‘Herkes İçin Daha İyi Yaşam’ teması altında sergilediğini açıklayan LG Electronics (LG), dünya ve insanlar için daha iyi bir gelecek sağlama sözünü bir kez daha yeniledi.

Atıkların, e-atıkların toplanması ve yeniden kullanımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, herkes için erişilebilirlik konuları üzerine çeşitli araştırmalar yürütmeye devam ederken, daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamak için ileri teknoloji kullanan şirket, sürdürülebilir gelecek anlayışına yönelik ürün tasarımları ile de adını duyurmaya devam ediyor.

Çevre dostu teknoloji

Geleceğin evlerinin ısınma ve soğutmasını kendilerinin sağlaması gerektiği inancı ile hareket eden LG, Therma V Isı Pompası ürünü ile de tüketicilere çözüm sunuyor. İş ortakları arasında bulunan Solimpeks ile ‘Geleceğin Kuantum Evleri Semineri’ düzenleyen şirket, bu çevre dostu teknolojinin önemini seminer katılımcılarına da aktardı.

LG Therma V Isı Pompası ile ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye İklimlendirme Ürünleri Satış Müdürü Süleyman Çavuşoğlu “Geleceğin Kuantum Evleri kavramı bize her geçen gün artan teknoloji ve geleneksel yakıt tüketiminin kendini yenilenebilir enerji kaynaklarına bıraktığı bugünlerde, geleceğin evlerinin inşaasının gerekliliğini anlatıyor” dedi. Çavuşoğlu, LG Therma V’nin bu kavrama elektrik enerjisi tüketimi ile yenilenebilir enerji çözümleri ile çalışmasına ve R32 gibi karbon emisyonu daha düşük gaz kullanımı gibi yönleriyle hizmet ettiğinin de altını çizdi.

LG Therma V’nin yüzde 75 oranında havadan emilen doğal enerji ile çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, bunun da elektrik faturalarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekerek, “Therma V, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor” ifadesini kullandı.

Seminerde; şirketin, Monoblok ısı pompasının yeni nesil serisi Monobloc S: Supreme and Silence modeliyle geleceğin evlerini inşa etmede sürdürdüğü teknolojik yatırımlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Yeni seri hakkında konuşan Süleyman Çavuşoğlu, “Yeni S serisi, birlikte bir önceki modellerimize göre kapasiteye bağlı olarak yaklaşık yüzde 18 ila yüzde 27 soğutma verimliliği artırılmış durumda. R32 Monoblok’tan yeni seri olan S modeline geçiş ile yüzde 16.7 daha az karbon emisyonu sağlıyoruz. Seride azaltılmış gürültü seviyesi ve en iyi performansı sunarak bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Enerji sektöründe büyük bir dönüşüm yaşanıyor

LG Türkiye olarak seminerlere katılım amacının sadece ürünlerini tanıtmak olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, ısıtma ve soğutma kökenli elektrik tüketimi dışında tüm paydaşlar olarak geleceğin yeşil evlerinin hazırlanmasında yeni ve çevreci su tüketimi bilincinin de oluşturulmasının önemine dikkat çekmek istediklerini de belirtti.

Özellikle enerji sektöründe büyük bir dönüşümün yaşandığına değinen Solimpeks Genel Müdürü Gazi Çelebi ise “Hepimiz yakın gelecekte enerji ve suyun çok daha kıymetli hale geleceğini biliyoruz. Biz de seminerlerimiz aracılığı ile konu ile ilgili farkındalık oluşmasına katkı sağlamak istedik” dedi.