GENSED: Enflasyonla mücadele için en önemli ilaç 'yeşil enerji'

GENSED, sektör temsilcileriyle "yeşil enerjiye geçişte depolama" konulu toplantı yaptı.

GENSED Onursal Başkanı Şener Oktik, Kalamış Wyndham Otel'de düzenlenen "Green Solar Network Proje Kapanış Toplantısı ve Enerji Depolama Sohbetleri"nde güneş enerjisi sektörünün hızla büyüdüğüne işaret etti.

Güneşten üretilen elektriğin depolanması gerektiğini belirten Oktik, e-mobiliteden dolayı son dönemlerde depolamayla ilgili gelişmelerin hız kazandığını, teknolojik hazırlığın yanı sıra ticari hazırlık kısmının da ele alınmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Değer zincirinde önemli bir konumda bulunan depolamanın karmaşık bir konu olduğunu dile getiren Oktik, bu alana yatırım yapan, uygulayan, kurulumunda yer alan herkesin yine bu birliktelikle işi belirlemesi gerektiğini ifade etti.

GENSED Başkanı Halil Demirdağ da yeşil enerjinin çevresel anlamda ciddi ve uzun vadeli katkısı konusunda şüphe bulunmadığını belirtti.

Demirdağ, artan enerji fiyatlarının yeşil enerjinin önemi bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği (AB) dün doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. Savaş öncesinde bu rakam yaklaşık olarak 4 ila 10 dolar arasında gidip geliyordu. Yalnızca aşırı soğuklarda bir miktar arttığı oluyordu. Yeşil enerji, herkes gördü ki bu esasında hepimizin sürdürülebilir bir hayat yaşaması için enflasyonla mücadele için gıdaya, temiz suya ulaşım için en önemli ilaç. Biz de bunu yapmaya çalışan, yaymaya çalışan Green Solar Network'un parçası olarak güzel bir program geçirdik."

Güneş enerjisinde depolamanın önemine değinen Demirdağ, dernek tüzüğünde yapılan değişiklikle ilk günden itibaren faaliyet alanlarına depolama konusunu aldıklarını ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Christian Ballaro da iklim değişikliği nedeniyle sera gazı emisyonları konusunun artık ertelenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ballaro, bu kapsamda güneş enerjisinin sadece çevresel katkıları açısından değil, ekonomik kalkınmaya olumlu katkısıyla da öne çıktığını dile getirdi.

Green Solar Network Projesi'nin önemine işaret eden Ballaro, "Genel olarak yenilenebilir enerjiye, özel olarak da güneş enerjisi, yani yeşil dönüşüme yatırım yapma ve daha fazla dikkat çekme noktasında harika bir fırsat" dedi.

Green Solar Network, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda güneş sektörü ile diğer sektörler arasında bağlantı oluşturan bir sivil toplum kuruluşları ağı olarak öne çıkıyor.