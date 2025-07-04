Gerçek dünyayı sanal dünyayla iyileştirecek
Karbon emisyonlarını 2027 yılına kadar yüzde 35 azaltmayı hedefleyen Dassault Systèmes, veri odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla dijital dönüşümün çevresel liderliğini üstlenmeyi hedefliyor. Endüstriyel yapay zekânın lideri olmak istediğini duyuran şirket, sanal ikizler teknolojisi ile 2030 yılına kadar 7.5 gigaton karbon azaltımının mümkün olduğunu ortaya koydu.
Başak Nur GÖKÇAM
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, her geçtiğimiz gün daha acil bir hale geliyor. Bu süreçte özellikle kaynak tüketiminin kontrolü ve çevresel etkinin azaltılması açısından dijital dönüşüm büyük önem kazanıyor.
Enerji verimliliğinden karbon ayak izi hesaplanmasına, döngüsel ekonomi uygulamalarından yeşil üretim modellerine kadar birçok alanda geliştirilen yazılım çözümleri de, tüm bu süreçte diğer şirketlerin daha sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandırmada başat rol üstleniyor. Özellikle de veriye dayalı karar alma ve simülasyonlar sayesinde sürdürülebilirlik artık ideal olmaktan çıkıyor ve ölçülebilir strateji haline geliyor.
Mühendislik, tasarım, simülasyon ve veri yönetimi alanlarında çözümler sunan yazılım şirketlerinden biri de Dassault Systèmes. Endüstriyel dönüşümde stratejik bir rol üstlenen şirket, sanal ikiz teknolojileri ve 3 DEXPERIENCE platformu aracılığıyla ürün tasarımından üretime kadar her aşamada çevresel etkiyi azaltmaya ve kaynak kullanımını en uygun hale getirmek için yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Biz de sürdürülebilirlik açısından büyük rol üstlenen Dassault Systèmes’in Paris’teki kampüsünü ziyaret ederek, geliştirdikleri yazılım ve simülasyonları kendilerinden dinledik.
Spor ayakkabıların yüzde 70’inde tasarım imzası
“Tek bir amacımız var, o da sanal ürünler oluşturarak gerçek dünyayı iyileştirmek” diyerek sözlerine başlayan Dassault Systèmes Kurumsal Sermaye, Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Victoire de Margerie, “Her iki saniyede bir, dünyanın bir yerinde bizim çözümlerimizle tasarlanmış bir uçak havalanıyor.
Dünya genelinde satılan spor ayakkabıların yüzde 70’i bizim aracılarımızla hayal edildi veya test edildi. Kullandığınız birçok ilaç veya kozmetik ürün, üretilmeden önce sanal ortamda simüle edildi. Tüm bunlar için 12 ayrı sektörde farklı markalarımız var ve onlara özel çözümlerle hizmet veriyoruz. Dünya genelinde 25 bin çalışanımız var ve bunların yüzde 41’i Avrupa ve Orta Doğu’da yer alıyor” bilgisini verdi.
Dassault Systèmes olarak yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını belirten Victoire de Margerie, “Buna ‘3D Evrenler’ adını veriyoruz. Artık sadece ürünleri modellemiyoruz. Tüm ürün ömrünü tasarımdan geri dönüşüme kadar temsil edebiliyoruz. Ürünü nasıl kullanacağını, nasıl davranacağını ve karmaşık ortamlarda nasıl uyum sağlayacağını simüle edebiliyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, endüstriyel yapay zekânın lideri olmak istiyoruz” dedi.
3-DEXPERIENCE platformuna ilişkin konuşan Dassault Systèmes Kampüs Yönetici Bilgilendirme Merkezi, Yönetici Direktörü Dominique Anderson da, “Platform, şirketin 25 bin çalışanının günlük işlerini yürütmesi için geliştirildi. Güvenli bir ortamın sağlandığı platformda, şirket çalışanlarının rollerine göre farklı yetkilere sahip erişim imkanları sunuluyor” diye konuştu.
Epilepsi hastasının beyninin sanal ikizi oluşturuluyor
Fiziksel ürün, sistem ya da sürecin dijital ortamda oluşturulan gerçek zamanlı model olan sanal ikiz teknolojisine ilişkin bilgi veren Dassault Systèmes Endüstriyel Ekipman Endüstrisi Başkan Yardımcısı Philippe Bartissol “Sanal ikiz teknolojisinin en çarpıcı kullanım alanlarından biri sağlık alanıdır. Örneğin, bir epilepsi hastasının beyninin sanal ikizi oluşturularak, atakların hangi bölgede tetiklendiği tespit edilir ve cerrahi operasyonlar buna göre ayarlanır. MRI ve EEG verileri yapay zekâ aracılığıyla 3 boyutlu modellere dönüştürülmekte, cerrahlar görsel olarak hangi noktalara müdahale edeceklerini net şekilde görebilir” dedi.
“Sürekli değişimle çalışmak gerek”
Gelişen teknolojiye ilişkin değerlendirmede bulunan Dassault Systèmes DELMIA İcra Kurulu Başkanı Guillaume Vendroux ise “Son 20 yılda üretim hatları uzun serilerle çalışıyordu, değişim yoktu. Şimdi ise tam tersi: çok kısa serilerle ve sürekli değişimle çalışmak gerekiyor. Fabrikalar artık daha çevik olmak zorunda.
Eskiden makineler arasında konveyörler kullanılırdı. Şimdi ise konveyörsüz fabrikalar ortaya çıkıyor. Ürünler, otonom mobil robotlar (AMR) ile taşınıyor” dedi. Geleceğin iş modelinin artık değiştiğine de vurgu yapan Vendroux, “Bir müşteri artık su pompası satın almak yerine pompalanan su için ödeme yapıyor. Pompa firması, cihazın çalışmasından sorumlu oluyor. Bu modele Hizmet Olarak Ekipman (EaaS) deniyor” diye ekledi.
Dassault Systèmes’in yeşil yol haritası
Sürdürülebilir sanayi için 3D evrenler sunmayı kendine amaç edinen Dassault Systèmes’in sürdürülebilirlik hedefleri şöyle:
2027 yılına kadar kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarında yüzde 35 azalma 2027 yılına kadar kapsam 3 sera gazı emisyonlarında yüzde 20 azalma
2040 yılına kadar karbon nötr olma
Tedarikçilerin yüzde 50’sinin 2025 yılına kadar bilim temelli hedeflerle uyumlu emisyon azaltma hedeflerine sahip olması
Sanal ikizler ile 2030’a kadar 7.5 gigaton emisyon azaltımı
Accenture ve Dassault Systèmes tarafından ortaklaşa yazılan bir raporda, sanal ikizlerin şirketlerin 2030 yılına kadar 1.3 trilyon dolarlık ekonomik değer ve 7.5 gigaton karbon emisyonu azaltımının birleşik faydalarını ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için bir fırsat sağladığı ortaya konuldu.