Gerçekleşmeyen 100 milyar dolarlık yatırım metan emisyonunu korudu

Fosil yakıt üreticileri söz konusu düşüşü sağlamak için 2022’deki gelirlerinin yalnızca yüzde 3’üne denk gelen 100 milyar dolarlık yatırımı gerçekleştirmedi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Küresel Metan Takipçisi raporuna göre, Sanayi Devrimi'nden bu yana görülen küresel sıcaklık artışının yüzde 30'u metan emisyonlarından kaynaklanıyor.

Küresel enerji sektörü metan emisyonlarının yüzde 40'ını oluştururken, tarımdan sonra ise ikinci sırada yer alıyor. Hem karbondioksitten daha hızlı dağılan hem de daha kısa ömürlü olmasına rağmen karbondioksitten daha güçlü bir sera gazı olan metan, tehlike saçmaya devam ediyor. Tüm çabalara ve konulan hedeflere rağmen enerji sektöründe ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonları, 2019’daki rekor seviyesinin altında kaldı.

Son verilere göre ise 2022’de 135 milyon ton olarak, rekor seviyeye yakın seyretti. Kömür, petrol ve doğal gaz sektörlerinin her biri 40 milyon ton metan emisyonuna yol açtı. Uydu görüntüleri sadece 2022'de petrol ve gaz operasyonlarından kaynaklı 500 "süper salım" olayı tespit ederken, kömür operasyonlarından da 100 metan emisyon salımı tespit edildi.

Metan emisyonlarının azaltılmasında ufak da olsa ilerleme olduğunu belirten IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Metan emisyonları hala çok yüksek ve yeterince hızlı düşmüyor. Küresel ısınmayı sınırlandırmak için metan emisyonlarını azaltmak en ucuz opsiyonlar arasında ve bunu yapmamanın bir bahanesi yok."