Green Power Team ilk çevre etkinliğini gerçekleştirdi

Green Power Team üyeleri, etkinliğe barışın, bereketin ve bilgeliğin sembolü olan zeytin fidanlarını dikerek başladı. Fidan dikiminden sonra Silivri Belediyesi sınırları içinde bulunan tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nün etrafında temizlik faaliyetini gerçekleştirdi. Son olarak da Silivri Atatürk Heykeli Meydanı’nda, halkı geri dönüşüm konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma amaçlı kurduğu stantta anketler yaptı. Ankete katılıp çevre konusunda sorulan sorulara cevap veren katılımcılara, Orego Ambalaj’ın geri dönüşümden elde edilen hammaddeler ile ve SpectaVis teknolojisini kullanarak özel olarak ürettiği saksılar içinde çiçekler hediye edildi.

Orego Ambalaj Satış ve Pazarlama Müdürü İnanç Pestil, Green Power Team’in kuruluş amacı için; ‘’Biz Orego Ambalaj olarak, sürdürülebilir bir dünyayı şirket menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Çevre ile ilgili her konuda oldukça hassasız. Sahip olduğumuz kağıt, termoform ve enjeksiyon teknolojilerinin yanı sıra Avrupa’da tek SpectaVis teknolojisini kullanan gıda ambalajı üreticisi olarak, tüm organizasyon ve üretim faaliyetlerimizde doğal kaynakların kullanımında sürdürebilirliği destekliyoruz.

%100 geri dönüştürülebilir ürünler üreten gıda ambalajı üreticisi markası olma vizyonumuza uygun olarak ve sürdürülebilir bir dünya, çevre atığı, karbon ayak izi konularında hassas olmak gibi sahip olduğumuz şirket değerlerimizin ışığında Green Power Team’i kurduk. Amacımız; çevre, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sıfır atık, karbon ayak izi ve yaşanabilir bir gelecek konularında hem şirket personelimizde hem de toplumda farkındalığı artırmak, bilinçlendirmek ve teşvik etmektir. Pazarlama ekibimizin organizasyonuyla ve Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla Çevre Haftası kapsamında ilk etkinliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.’’

İnanç Pestil, Green Power Team’in çevre ve sürdürülebilir gelecek konusunda etkinlik ve faaliyetlerinin Orego Ambalaj kurumsal kimliği altında ve ‘’Move to Green’’ mottosuyla önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini belirtti.