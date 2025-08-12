Güler Sabancı'dan Enerjisa Üretim CEO'suna destek: Türkiye için su krizi kapıda

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dünyanın önemli ekonomilerinden Kaliforniya'nın su kriziyle mücadele stratejilerini masaya yatırdı. Bayçöl'ün bu paylaşımına, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'dan tam destek geldi.

Güler Sabancı'dan dikkat çeken yorum

Sabancı, Bayçöl'ün paylaşımına yaptığı yorumda, "Bravo! Devam, bu konu en önemli konumuz" ifadeleriyle destek verdi.

Kaliforniya alarm veriyor

Bayçöl'ün Los Angeles Times'tan aktardığı analize göre, Güney Kaliforniya iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, düzensiz yağışlar ve su kaynaklarının azalmasıyla karşı karşıya. Colorado Nehri, Sierra Nevada'daki kar örtüsü gibi temel su kaynaklarının güvenilirliğini yitirmesi nedeniyle bölge, "Day Zero" (Sıfır Gün) riskiyle karşı karşıya.

Kaliforniya'nın krizle mücadelede strateji

Bayçöl'ün aktardığına göre Kaliforniya'nın su krizi için aldığı önlemler şunlar:

Carson’daki yeni tesis, günde 150 milyon galon atık suyu arıtarak, 500 bin haneye su temin etmeyi hedefliyor. Şiddetli yağışların yeraltı su havzalarını beslemesi amacıyla yağmur suyu hasadı projeleri geliştiriliyor. Ayrıca, ekolojik dengenin yeniden sağlanması için doğal havza restorasyonları ve Pasifik kıyısında deniz suyu arıtma (desalinasyon) tesislerinin kurulması planlanıyor.

Türkiye için kritik uyarı: Önümüzdeki 10 yılın en kritik meselesi

Bayçöl, "Türkiye, Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle benzer risklerle karşı karşıya. Yeraltı sularının tükenmesi, göllerin küçülmesi ve hızlı nüfus artışı, su güvenliğini önümüzdeki 10 yılın en kritik meselesi haline getirecek" uyarısında bulundu.