Güneş ışığını kullanarak sera gazını dönüştürdüler

Başak Nur GÖKÇAM

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabileceği, karbon nötrlüğe doğru ilerlemeyi hızlandırması ve belirli endüstriyel ürünleri üretmenin daha sürdürülebilir yolunun elde edilmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Egzoz dumanı enerjiye dönüşecek

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan McGill Üniversitesi Kimya Bölümü araştırmacısı ve çalışmanın ortak birinci yazarı Hui Su, “Arabanızın egzozundan çıkan egzoz gazlarının veya bir fabrikanın emisyonlarının, güneş ışığının yardımıyla araçlar için temiz yakıta, günlük plastiklerin yapı taşlarına ve pillerde depolanan enerjiye dönüştürülebildiği bir dünyayı hayal edin. Bu yeni kimyasal süreç tam da bu tür bir dönüşümü mümkün kılıyor” dedi.

Sürdürülebilir bir çözüm için doğaya yönelmek

Bulgular, bitkilerin güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu glikoz ve oksijene dönüştürmesini sağlayan fotosenteze benzer şekilde, doğanın kendi şablonunda kök salmış yeni bir mekanizmayı açıkladı. Bu kimyasal işlemde altın, paladyum ve galyum nitrürün eşsiz bir karışımı katalizör görevi gördü. Madde güneş ışığına maruz kaldığında bir reaksiyon başlattı. Reaksiyon ile karbondioksitteki bir oksijen atomu metan molekülüne bağlanarak, yeşil metanol ortaya çıkardı.

“Yan ürün olarak karbon monoksit oluşur”

Güneşin bol enerjisinden yararlanarak, iki sera gazını yararlı ürünlere dönüştürmenin bu çalışmayla mümkün olduğunu belirten McGill Üniversitesi Kimya Bölümü Profesörü ve baş yazar Chao-Jun Li, “İşlem oda sıcaklığında çalışır ve diğer kimyasal reaksiyonlarda kullanılan yüksek ısı veya sert kimyasalları gerektirmez” bilgisini verdi.

Çalışma, Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Konseyi, Kanada Araştırma Kürsüsü programı, Fonds de Recherche du Québec Nature et technologies, Kanada Yenilik Vakfı, McGill Üniversitesi MSSI fonu, Axelys ve Catalum Technologies tarafından desteklendi.

Kanada’yı net sıfıra ulaştırabilir

McGill Üniversitesi Kimya Bölümü’nde doktora öğrencisi ve çalışmanın ortak birinci yazarı Jing-Tan Han da, “Bu yenilik, Kanada’nın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşması için umut verici bir yol sunuyor ve çevresel bir zorluğu daha sürdürülebilir bir gelecek için bir fırsata dönüştürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kimya ve enerji sektörüne fayda sağlayacak

Işıkla çalışan yeni kimyasal süreç, metan ve karbondioksiti tek bir reaksiyonda yeşil metanol ve karbon monoksite dönüştürdü. Araştırmacılar, her iki ürünün de kimya ve enerji sektöründe oldukça değerli olduğunu söyledi.