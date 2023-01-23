“Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık projesi ile ilkokullarda eğitim başlıyor

İklim değişikliği farkındalığına katkıda bulunma, gezegendeki kaynakların kıtlığına dikkat çekme, kaynakları koruma ve bilinçli tüketmeye yönelik davranışları geliştirme hedefiyle yola çıkan “Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi, oyun ve görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş müfredata uygun içerikleriyle, daha iyi bir dünya için çocukları erken yaşta eğiterek farkındalıklarını artırmaya yöneldi.

İklim farkındalığı yüksek nesle ihtiyaç duyulacak

Proje tanıtımının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, sürdürülebilirlik alanında kurumların sadece kendini dönüştürmesinin yeterli olmadığına dikkat çekerek, “Toplumun dönüşümüne hizmet eden, iyiliğin nesilden nesle aktarıldığı uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir projelere imza atmak çok önemli. Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi’nin çıkış noktası budur. Yarının dünyası, iklim farkındalığı yüksek bir nesle ihtiyaç duyacaktır” dedi.

“Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, projenin, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırarak farkındalık yaratma konusunda çok kıymetli olduğunu belirterek, “İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, uzman isimlerle titizlikle hazırlanmış bu eğitimin çocuklarımıza katkısı olacağına inancım tam” şeklinde konuştu.

İlkokul, en etkili öğrenme düzeyi

Projenin önemine ilişkin konuşan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş “Özellikle ilköğretim seviyesindeki çocuklara biyoçeşitlilik ve iklim değişimi kavramlarına ilişkin bilgilerin ulaşması yakın gelecekte karşı karşıya kalacağımız çevre problemlerine karşı olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Toplantıda ayrıca, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Bengisu Koyuncu çevrenin korunması, çevre farkındalığı gibi sosyal konuları disiplinler arası bütünde verebilecek en etkili öğrenme düzeyinin ilkokul olduğuna değinirken, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan ise “Çocukların, ekolojik okuryazarlık konularını yaşlarına göre oyun yoluyla öğrenmeleri, bu öğrenimin içselleştirilmesi ve kalıcı olması adına en verimli araçtır. Özellikle ailelerin de projede yer alması, aile içinde oyun kurarak öğrenime katkı sağlayacaktır” dedi.