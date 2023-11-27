İBB'nin sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı tanıtıldı

Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küresel iklim krizinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında geldiğini söyledi.

Henüz hiçbir şey yaşanmadığını ifade eden İmamoğlu, "İklim değişikliği krizinin bir kısım emarelerini görüyoruz. Hayatımıza bir anda bir kaos gibi çökebiliyor ama sonrasında normalleşen bir şekilde hemen unutabiliyoruz." dedi.

Sürecin unutulmaması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Attığımız her adımın, dünyanın geleceğini kurtarma noktasında ne kadar önemli bir iş olduğunu, hangi konulara dikkat edersek dünyanın geleceğine ve yaşamına katkı sunabileceğimizi, hangi konulara dikkat etmezsek aslında ne kadar derin ve büyük bir krize sebep olabileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.