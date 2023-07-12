İklim değişikliği 400 bin yıl önce başlamış

Araştırmada, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevlerinden Li Çunlay liderliğindeki bilim insanları, Utopia Planitia olarak adlandırılan Mars ve Güneş Sistemi'ndeki en büyük çarpma havzasındaki kumulları inceledi. İncelemeler sonucunda Curong ve Mars'ın yörüngesindeki Tianwen-1 Keşif Uydusu'nun yüksek çözünürlüklü kameraları vasıtasıyla, Curong'un Mayıs 2021'de indiği bölgedeki kumullarda iklim değişikliğine işaret eden kanıtlar buldu.

Buna göre, Kızıl Gezegen'in alt orta enlemlerindeki kumul tepelerinde de sıklıkla görülen ve "enine rüzgar sırtları (TAR)" adı verilen uzun karanlık sırtların yüzbinlerce yıllık aşınmayla oluştuğu, açılarının ise küresel atmosferik sirkülasyon modelleriyle belirlenen Mars rüzgarlarının oluşturduğu kumullardan farklı olduğu kaydedildi. Curong'un TAR'ların oluştuğu hilal şekilli kumullarda, koyu renkli maddelerin altında parlak kumların bulunduğu, Tianwen-1'in de Mars genelinde ise 2 bin 262 parlak kum tepesi gözlemlediği vurgulandı. Araştırmada, bunların 2,1 milyon ila 400 bin yıl önce oluştuğunun tahmin edildiği, koyu renkli TAR'ların ise son 400 bin yılda oluştuğu anlamına geldiği belirtildi.