İklim değişikliği bağlamında yönetim kurullarına eylem çağrısı

CGI, iklimin iyi kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi için, tüm dünyada yönetim kurullarını iklim değişikliğini dikkate almaya ve Dünya Ekonomik Forumu'nun İklim Yönetişimi İlkelerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlar. CGI, üyelerine iklimi yönetim kurulunun öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlayan, Chapters adı verilen ulusal girişimleri geliştirerek, desteklemektedir.

Bu girişimlerden biri de Chapter Zero Türkiye’dir. Konuya ilişkin açıklamada bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar “Bugün tanıtımı yapılan Chapter Zero Türkiye, Türkiye'de şirketlerin karşılaştığı zorlu iklim değişikliği sorununu ele alıyor. Yöneticilerin öncülük ettiği bu girişim, iş liderlerini bilgi, araçlar ve küresel bağlantılar ile donatıyor.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki diyaloğu geliştirerek Türkiye'de iklim eyleminin üzerinde özellikle duruyoruz. TÜSİAD olarak iklim değişikliğini stratejik bir öncelik olarak görüyor ve bu konuda çok sayıda girişim ve iş birliğine imza atıyoruz. Chapter Zero Türkiye'ye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

İş dünyasının gündeminde iklim değişikliği olması gerektiğine dikkat çeken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner ise "Chapter Zero Türkiye'nin çalışmalarına başlaması, ağın küresel ölçekte genişlemesi açısından önemli bir kilometre taşı.

Türkiye, canlı iş dünyası ve dinamik ekonomisiyle düşük karbon salımı ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişte önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki görevimizin ve İklim Yönetişimi Girişimi ve Dünya Ekonomik Forumu ile olan küresel iş birliklerimizin bir parçası olarak Chapter Zero Türkiye'nin kurulması için TÜSİAD ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. EBRD olarak, Türkiye'deki şirketleri ve finansal kuruluşları sektörel düşük karbonlu yol haritaları oluşturmaları yolunda desteklemeye devam edecek” diye konuştu.