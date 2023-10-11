İklim değişikliği bireyleri ekolojik yasa sürüklüyor

İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği değişimler insan psikolojisi üzerinde çeşitli etkilere neden oluyor. Konuya ilişkin araştırma yapan bilim insanları, iklim değişikliği etkilerinin ekolojik yasa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hollanda'dan akademisyenlerin gerçekleştirdiği ortak bir çalışmada ele alınan ekolojik yas olgusu üzerine araştırma yapıldı.

3 önemli faktör var

Araştırmada temelde meydana gelen üç çeşit kaybın, kişileri ekolojik yasa sürüklediği belirtildi. Bunlardan ilkinin türlerin, kullanılan arazilerin ve ekosistemin yok olması ya da ciddi bozulmalar yaşaması ve tükenmesi karşısında yaşanan "şiddetli ekolojik kayıp" olduğu bildirildi.

Bu duruma fırtına, hortum gibi aşırı hava olaylarının sonuçları ya da yağmur desenlerinin değişmesi sonucu meydana gelen bozulmalarla yaşanan kayıplar karşısında hissedilen duygu, örnek gösterildi.

‘Çevresel bilginin yitirilmesi’ ikinci en önemli ekolojik yas tetikleyici olarak belirlenirken bu durum, "fiziksel çevrenin özellikleri ve bilgisine bağlı olarak inşa edilen kişisel ve kültürel kimliklerin bozulması" olarak tanımlandı. Ekolojik yasa sürükleyen üçüncü faktör ise ‘gelecekte yaşanacak tür, arazi, ekosistem ve yaşam şekli kayıpları için tutulan yas’ olarak gösterildi.