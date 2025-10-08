İklim krizine karşı en stratejik savunma: Suyun döngüsel yönetimi

ARC Su ve Enerji A.Ş. Yö­netim Kurulu Başka­nı Alkan Canbay, iklim krizinin derinleşmesinin önü­nüne geçmek için mevcut su kaynaklarının korunması, var olanın en verimli şekilde kulla­nılması ve döngüsel bir sistem içinde suyun yeniden kazanıl­ması gerektiğini belirtti. Can­bay, “Önceliğimiz atık suların geri kazanılmasından, yağmur suyunun toplanmasına her alanda kapalı ve verimli sula­ma sistemlerinin kurulmasına kadar uzanan bütüncül bir yak­laşımdan geçiyor” dedi.

Tekstilden turizme, de­mir-çelikten petrokimyaya, cam sanayisinden kömür işlet­melerine kadar birçok sektör­deki sanayi kuruluşlarının faa­liyetlerinde su ve enerji verim­liliğini artıran etkin çözümler sağlayan ARC Su ve Enerji A.Ş.’nin 20’nci kuruluş yıldö­nümü kutlamasında konuşan Alkan Canbay, şirketin başarı yolculuğunu ve gelecek vizyo­nunu paylaşırken geleceğe dair yatırım mesajları verdi.

Adana merkezli şirketin hem Türkiye’de hem de dünyada atık su arıtma, deniz suyu arıt­ma, içme suyu çözümleri ve ge­ri kazanım sistemleri ile ener­ji verimliliğini artırma alanla­rında entegre projeler üreten küresel bir marka haline geldi­ğini vurgulayan Canbay, 30’dan fazla ülkede sürdürülebilirlik­te öncü uygulamalara imza at­tıklarını söyledi.

ARC Su ve Enerji A.Ş.’nin 20 yıllık serüvenini “bir haya­lin gerçeğe dönüşümü” olarak tanımlayan Alkan Canbay, “20 yıl önce küçük ama yürekli bir ekiple çıktığımız bu yolda, yüz­lerce projeye imza attık, 30’dan fazla ülkeye ulaştık. Bizim en büyük sermayemiz bilgi, tek­noloji ve inançtır” dedi.

Gelecek bugünden inşa edilecek

İklim krizi etkilerinin art­masına ve su kaynaklarının azalmasına dikkati çeken Canbay, şirketin sürdürülebi­lirlik alanındaki öncü adım­larını aktardı. Adana’daki merkez binanın uluslararası yeşil bina sertifikalı yapısıy­la Türkiye’de örnek gösteril­diğini belirten Canbay, ekim ayının sonunda ARC’nin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayacaklarını duyur­du.

İnsan kaynağına ve kadın istihdamına vurgu yapan Al­kan Canbay, ARC Su ve Ener­ji’nin elde ettiği başarılarda en büyük paydaşların çalı­şanlar olduğunu dile getirdi. Şirket çalışanlarının yüzde 35’inin kadınlardan oluştuğu­nu belirten Alkan Canbay, “Bu çeşitliliğe ve eşitliğe verdiği­miz önemin somut bir göster­gesidir.” diye ekledi. Canbay, su kaynaklarının hızla azal­dığı, enerji verimliliğinin kü­resel rekabetin ana belirleyi­cisi haline geldiği bir dönem­de, Türkiye’nin su ve enerji mühendisliği alanında öncü firmalardan olan ARC Su ve Enerji’nin 20’nci yılında viz­yonunu ‘geleceğin sürdürüle­bilirliğini bugünden inşa et­mek’ olarak tanımladı.

“Denizden su arıtımı, zorunluluk haline geldi”

Küresel ölçekte su krizinin artık bir gelecek senaryosu de­ğil bugünün gerçeği olduğunu dikkati çeken Alkan Canbay, ARC’nin geliştirdiği ileri arıt­ma teknolojileri ile Bodrum, İzmir, Avşa Adası gibi bölge­lerde deniz suyunun içme ve kullanma suyuna dönüştü­rülmesini sağladığını kay­detti. Alkan Canbay, şirketin şu anda Marmara kıyısındaki 10’dan fazla endüstri kurulu­şu ile deniz suyu arıtımı konu­sunda sözleşme aşamasında olduğu belirtti. Canbay, “Ar­tık suyun ucuz olup olmaması­nı değil, olup olmadığını konu­şuyoruz. Tartışma ‘fizibıl mi değil mi’ aşamasını geçti. De­nizden su arıtımı, şehirlerin ve sanayinin sürdürülebilirli­ği için zorunluluk haline geldi. Asıl mesele bunu çevreye za­rar vermeden, yüksek verimli­likle yapabilmek.” dedi.

20 yıllık çalışanlara kıdem ödülleri verildi

Açılış konuşmasının ardından çalışanlara kıdem ödülleri verildi. İş dünyasından, kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından yoğun katılım olan kutlamada, 5, 10, 15 ve 20 yılını ARC Su Enerji ailesine adayan çalışanlara plaketleri ARC Su ve Enerji A.Ş. Kurucusu Alkan Canbay, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Canbay ve Ogün Canbay tarafından takdim edildi.

Mevcut kaynaklar yeniden döngüye kazandırılacak

Şirketin Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde ileri teknolojiye sahip arıtma tesisini de inşa ettiğini belirten Canbay, günlük 25 bin metreküp kapasiteli tesisin gıda üretiminde kullanılacak suyu “içme suyu kalitesinin de ötesinde” arıtacağını vurguladı.

Alkan Canbay, bu konuda şunları söyledi: “Adana’nın Karataş ilçesinde topraksız tarım modelinde, tarıma dayalı üretim, işleme, paketleme, depolama ve lojistik gibi süreçlerin entegre biçimde yürüyebileceği bir OSB olacak şekilde tasarlanan bu projede arıtma tesisinin kurulumunu üstlendik. Suyumuzu Ceyhan’dan alacağız, ancak bu suyu yalnızca filtreleyip kullanmak yeterli değil. Bu yüzden dedik ki; ‘Biz bu suyu en ileri teknolojiyle arıtacağız; öyle bir sistem kuracağız ki, bu su içme suyu standartlarının da ötesinde bir kaliteye sahip olacak.’ Ancak mesele yalnızca suyun temizliği değil bitkilerin, fidelerin, meyvelerin hassasiyetini de göz önünde bulunduruyoruz.

Arsenik de gelse, zehir de gelse; sistemimiz tüm riskleri bertaraf edecek şekilde tasarlandı. Bu anlayışla, bölgenin geleceğini güvence altına alacak ölçekte ve vizyonda bir tesis tasarladık. Kısmetse 15-30 Aralık arasında, rekor bir sürede devreye alacağız. Günlük 25 bin metreküp kapasiteli bu tesis, yalnızca bir arıtma yatırımı değil; tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin en somut örneklerinden biri olacak. Grundfos ABB ve Vago gibi küresel markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde pompa istasyonlarında harcanan enerjinin yüzde 10’unu geri kazanmayı hedefleyen sistemler geliştiriyoruz” dedi.

Yeni tesis yatırımı 2027’de tamamlanacak

Canbay, 2030 hedeflerini uluslararası mühendislik kabiliyetini güçlendirmek, istihdamı artırmak ve sürdürülebilirlik raporlamasında örnek bir Türk markası olmak ana başlıklarıyla oluşturduklarını belirtti. Bu kapsamda Kazakistan’da 20 bin metrekarelik yeni tesis yatırımını 2027’ye kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Alkan Canbay, ayrıca Adana’daki üretim üssüne genişleteceklerini, İstanbul’da ise 40 mühendisin görev alacağı yeni merkez ofis kuracaklarını bildirdi.

Alkan Canbay, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Gelecek İçin Su” adlı sosyal sorumluluk platformunu da hayata geçirmeye hazırlandıklarını, bu girişimle çocuklardan çiftçilere, sanayicilerden kadın istihdam projelerine kadar geniş bir kitleye suyun geleceği konusunda bilinç kazandırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.