İklim krizine karşı en stratejik savunma: Suyun döngüsel yönetimi
ARC Su ve Enerji’nin 20’nci kuruluş yıldönümünde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, “Sürdürülebilirliğin temelinde birinci önceliğimiz mevcut suların en verimli şekilde kullanılması, atık suların geri kazanılması, yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması ve kapalı sulama sistemlerinin tamamlanması olmalıdır. Bugün bu yatırımların maliyetini değil, yapılmadığı takdirde kaybedilecek geleceğin bedelini konuşmalıyız” dedi.
ARC Su ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, iklim krizinin derinleşmesinin önününe geçmek için mevcut su kaynaklarının korunması, var olanın en verimli şekilde kullanılması ve döngüsel bir sistem içinde suyun yeniden kazanılması gerektiğini belirtti. Canbay, “Önceliğimiz atık suların geri kazanılmasından, yağmur suyunun toplanmasına her alanda kapalı ve verimli sulama sistemlerinin kurulmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımdan geçiyor” dedi.
Tekstilden turizme, demir-çelikten petrokimyaya, cam sanayisinden kömür işletmelerine kadar birçok sektördeki sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinde su ve enerji verimliliğini artıran etkin çözümler sağlayan ARC Su ve Enerji A.Ş.’nin 20’nci kuruluş yıldönümü kutlamasında konuşan Alkan Canbay, şirketin başarı yolculuğunu ve gelecek vizyonunu paylaşırken geleceğe dair yatırım mesajları verdi.
Adana merkezli şirketin hem Türkiye’de hem de dünyada atık su arıtma, deniz suyu arıtma, içme suyu çözümleri ve geri kazanım sistemleri ile enerji verimliliğini artırma alanlarında entegre projeler üreten küresel bir marka haline geldiğini vurgulayan Canbay, 30’dan fazla ülkede sürdürülebilirlikte öncü uygulamalara imza attıklarını söyledi.
ARC Su ve Enerji A.Ş.’nin 20 yıllık serüvenini “bir hayalin gerçeğe dönüşümü” olarak tanımlayan Alkan Canbay, “20 yıl önce küçük ama yürekli bir ekiple çıktığımız bu yolda, yüzlerce projeye imza attık, 30’dan fazla ülkeye ulaştık. Bizim en büyük sermayemiz bilgi, teknoloji ve inançtır” dedi.
Gelecek bugünden inşa edilecek
İklim krizi etkilerinin artmasına ve su kaynaklarının azalmasına dikkati çeken Canbay, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki öncü adımlarını aktardı. Adana’daki merkez binanın uluslararası yeşil bina sertifikalı yapısıyla Türkiye’de örnek gösterildiğini belirten Canbay, ekim ayının sonunda ARC’nin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayacaklarını duyurdu.
İnsan kaynağına ve kadın istihdamına vurgu yapan Alkan Canbay, ARC Su ve Enerji’nin elde ettiği başarılarda en büyük paydaşların çalışanlar olduğunu dile getirdi. Şirket çalışanlarının yüzde 35’inin kadınlardan oluştuğunu belirten Alkan Canbay, “Bu çeşitliliğe ve eşitliğe verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir.” diye ekledi. Canbay, su kaynaklarının hızla azaldığı, enerji verimliliğinin küresel rekabetin ana belirleyicisi haline geldiği bir dönemde, Türkiye’nin su ve enerji mühendisliği alanında öncü firmalardan olan ARC Su ve Enerji’nin 20’nci yılında vizyonunu ‘geleceğin sürdürülebilirliğini bugünden inşa etmek’ olarak tanımladı.
“Denizden su arıtımı, zorunluluk haline geldi”
Küresel ölçekte su krizinin artık bir gelecek senaryosu değil bugünün gerçeği olduğunu dikkati çeken Alkan Canbay, ARC’nin geliştirdiği ileri arıtma teknolojileri ile Bodrum, İzmir, Avşa Adası gibi bölgelerde deniz suyunun içme ve kullanma suyuna dönüştürülmesini sağladığını kaydetti. Alkan Canbay, şirketin şu anda Marmara kıyısındaki 10’dan fazla endüstri kuruluşu ile deniz suyu arıtımı konusunda sözleşme aşamasında olduğu belirtti. Canbay, “Artık suyun ucuz olup olmamasını değil, olup olmadığını konuşuyoruz. Tartışma ‘fizibıl mi değil mi’ aşamasını geçti. Denizden su arıtımı, şehirlerin ve sanayinin sürdürülebilirliği için zorunluluk haline geldi. Asıl mesele bunu çevreye zarar vermeden, yüksek verimlilikle yapabilmek.” dedi.
20 yıllık çalışanlara kıdem ödülleri verildi
Açılış konuşmasının ardından çalışanlara kıdem ödülleri verildi. İş dünyasından, kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından yoğun katılım olan kutlamada, 5, 10, 15 ve 20 yılını ARC Su Enerji ailesine adayan çalışanlara plaketleri ARC Su ve Enerji A.Ş. Kurucusu Alkan Canbay, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Canbay ve Ogün Canbay tarafından takdim edildi.
Mevcut kaynaklar yeniden döngüye kazandırılacak
Şirketin Adana Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde ileri teknolojiye sahip arıtma tesisini de inşa ettiğini belirten Canbay, günlük 25 bin metreküp kapasiteli tesisin gıda üretiminde kullanılacak suyu “içme suyu kalitesinin de ötesinde” arıtacağını vurguladı.
Alkan Canbay, bu konuda şunları söyledi: “Adana’nın Karataş ilçesinde topraksız tarım modelinde, tarıma dayalı üretim, işleme, paketleme, depolama ve lojistik gibi süreçlerin entegre biçimde yürüyebileceği bir OSB olacak şekilde tasarlanan bu projede arıtma tesisinin kurulumunu üstlendik. Suyumuzu Ceyhan’dan alacağız, ancak bu suyu yalnızca filtreleyip kullanmak yeterli değil. Bu yüzden dedik ki; ‘Biz bu suyu en ileri teknolojiyle arıtacağız; öyle bir sistem kuracağız ki, bu su içme suyu standartlarının da ötesinde bir kaliteye sahip olacak.’ Ancak mesele yalnızca suyun temizliği değil bitkilerin, fidelerin, meyvelerin hassasiyetini de göz önünde bulunduruyoruz.
Arsenik de gelse, zehir de gelse; sistemimiz tüm riskleri bertaraf edecek şekilde tasarlandı. Bu anlayışla, bölgenin geleceğini güvence altına alacak ölçekte ve vizyonda bir tesis tasarladık. Kısmetse 15-30 Aralık arasında, rekor bir sürede devreye alacağız. Günlük 25 bin metreküp kapasiteli bu tesis, yalnızca bir arıtma yatırımı değil; tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin en somut örneklerinden biri olacak. Grundfos ABB ve Vago gibi küresel markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde pompa istasyonlarında harcanan enerjinin yüzde 10’unu geri kazanmayı hedefleyen sistemler geliştiriyoruz” dedi.
Yeni tesis yatırımı 2027’de tamamlanacak
Canbay, 2030 hedeflerini uluslararası mühendislik kabiliyetini güçlendirmek, istihdamı artırmak ve sürdürülebilirlik raporlamasında örnek bir Türk markası olmak ana başlıklarıyla oluşturduklarını belirtti. Bu kapsamda Kazakistan’da 20 bin metrekarelik yeni tesis yatırımını 2027’ye kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Alkan Canbay, ayrıca Adana’daki üretim üssüne genişleteceklerini, İstanbul’da ise 40 mühendisin görev alacağı yeni merkez ofis kuracaklarını bildirdi.
Alkan Canbay, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Gelecek İçin Su” adlı sosyal sorumluluk platformunu da hayata geçirmeye hazırlandıklarını, bu girişimle çocuklardan çiftçilere, sanayicilerden kadın istihdam projelerine kadar geniş bir kitleye suyun geleceği konusunda bilinç kazandırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.