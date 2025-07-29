“İklim risk tahmin sistemleri rekabetçi kalmanın tek koşulu”

Sevilay ÇOBAN

Son yıllarda artan jeopoli­tik gerilimler, iklim krizi­nin şiddetli etkileri ve doğal afetlerin sıklığındaki artış, global reasürans piyasasını ciddi biçim­de etkiliyor. Bu riskler öngörüle­mezliği artırırken, reasürans şir­ketlerinin risk kapasitesini dü­şürüyor.

sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızılte­pe, bu nedenle reasürans kapasi­tesinin daha seçici kullanılmaya başlandığını belirterek, sektörün gelişimini pazarın büyüklüğü hak­kındaki rakamları DÜNYA Ga­zetesi ile paylaştı. Kızıltepe, “Bu durum maliyetlerin artmasına, sigorta şirketlerinin prim yapıla­rının yeniden şekillenmesine ne­den oluyor. Türkiye gibi afet riski yüksek ülkelerde bu etkiler daha net hissediliyor.

Reasürans mali­yetlerindeki yükseliş, yerel sigorta şirketlerinin ürün fiyatlamasına doğrudan yansıyor. Ayrıca, sigor­ta penetrasyonunun düşük oldu­ğu pazarlarda bu durum ürünlere erişimi zorlaştırabiliyor. Tüm bu koşullar, daha rafine ve veri odak­lı risk değerlendirme modellerine olan ihtiyacı artırıyor. Dolayısıyla ileri düzey veri analitiği, modelle­me teknolojileri ve iklim risk tah­min sistemleri artık sadece tercih değil, günümüz sigortacılığında rekabetçi kalabilmenin temel ko­şulu haline geliyor” dedi.

Bireysel sigorta ürünlerinde artan farkındalık, kolay erişim ve fiyat karşılaştırma imkânla­rı, müşterilerin daha bilinçli ha­reket etmesine ve brokerlerden daha yüksek hizmet beklentisi­ne yol açtığını kaydeden Kızılte­pe, kurumsal tarafta ise artan re­gülasyonlar, karmaşıklaşan risk profilleri ve iklim kaynaklı teh­ditlerin, brokerlerin danışman­lık yönünü ön plana çıkardığını belirtti.

Global sigorta brokerliği pazarı 2024 yılında yaklaşık 180 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı­nı kaydeden Kızıltepe, IMARC gi­bi küresel araştırma şirketlerinin projeksiyonlarına göre global re­asürans pazarının 2024’te 581,3 milyar dolar büyüklüğe eriştiğini hatırlattı. Kızıltepe, global reasü­rans pazarının ise 2025–2033 dö­neminde yıllık bileşik yüzde 8,04 oranında büyüyerek 2033’te 1,165 trilyon dolara ulaşacağı öngörül­düğünü ifade etti.

“Karar alma süreçlerini hızlandırıyoruz”

sigortaladım.com’un hedefleri­ni anlatan Kızıltepe, şunları söy­ledi: “Hedefimiz yalnızca sigor­ta ürünleri sunmak değil; aynı za­manda sigorta deneyimini kökten dönüştürmek. Türkiye’nin dijital sigortacılık alanındaki öncü plat­formlarından biri olarak, kullanı­cıların en karmaşık sigorta ihtiyaç­larını bile saniyeler içinde çöze­bileceği bir dijital altyapı sunduk.

Bugün milyonlarca kullanıcıya, an­laşılır, hızlı ve güvenilir bir sigor­ta deneyimi sunuyoruz. Dijitalleş­menin getirdiği hızla birlikte biz de ürünlerimizi ve teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Çoklu teklif karşılaştırma sistemi, sadeleştiril­miş başvuru süreçleri, yapay zekâ destekli yönlendirmeler ve mobil uyumlu altyapımızla kullanıcıların karar alma süreçlerini kolaylaştı­rıyoruz.

Sadece satış aşamasında değil; kullanıcı destek süreçlerinde de güvenilir bir yol arkadaşı olma­yı hedefliyoruz.” Gelecek vizyonla­rından da bahseden Kızıltepe, “Si­gortayı yalnızca ihtiyaç anında de­ğil, hayatın doğal bir parçası haline getirmek. Bu doğrultuda bireysel ve kurumsal çözümlerimizi geniş­letiyor, kullanıcılarımızla olan et­kileşimi daha kişiselleştirilmiş ve değer odaklı hale getiriyoruz. Bizi tercih eden her kullanıcı için süreci kolaylaştırmak, zaman kazandır­mak ve güven vermek temel önceli­ğimiz” ifadelerini kullandı.

“Prim üretiminin %5’i dijitalden gelecek”

“Bu veriler, reasürans brokerliğinin aslında brokerlik ekosisteminin kritik ve hızla büyüyen bir alt segmenti olduğunu ortaya koyuyor” diyen Kızıltepe, sigortaladım.com’un yaptığı iç pazar analizlerine de değinerek, “2025’te hem Türkiye’de hem de globalde dijital sigortacılığın daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Türkiye’de prim üretiminin yaklaşık %5’inin dijital kanallardan sağlanması beklenirken, globalde yapay zekâ destekli sigortacılık ve blockchain tabanlı süreçlerin yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Reasürans tarafında ise siber güvenlik riskleri ve iklim kaynaklı afetlerin etkisiyle yeni ürünlerin ön plana çıkacağı bir yıl olacağı görüşündeyiz.

Dijitalleşmenin etkisiyle sektördeki tüm oyuncular, sigorta şirketleri, brokerler ve teknoloji sağlayıcıları, hizmet modellerini yeniden şekillendiriyor. Artık yalnızca poliçe satışı değil, kullanıcı deneyimi, risk analizi, veri yönetimi ve entegre çözümler sunmak da brokerlerin sorumluluk alanına giriyor. Dolayısıyla sektör artık yalnızca bir satış kanalı değil; aynı zamanda stratejik bir risk ortağı konumunda” dedi.