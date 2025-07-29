“İklim risk tahmin sistemleri rekabetçi kalmanın tek koşulu”
Artan risklerin öngörülemezliğinin reasürans şirketlerinin risk kapasitesini düşürdüğünü belirten sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, “İleri düzey veri analitiği, modelleme teknolojileri ve iklim risk tahmin sistemleri artık sadece tercih değil, günümüz sigortacılığında rekabetçi kalabilmenin temel koşulu haline geliyor” diye konuştu.
Sevilay ÇOBAN
Son yıllarda artan jeopolitik gerilimler, iklim krizinin şiddetli etkileri ve doğal afetlerin sıklığındaki artış, global reasürans piyasasını ciddi biçimde etkiliyor. Bu riskler öngörülemezliği artırırken, reasürans şirketlerinin risk kapasitesini düşürüyor.
sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, bu nedenle reasürans kapasitesinin daha seçici kullanılmaya başlandığını belirterek, sektörün gelişimini pazarın büyüklüğü hakkındaki rakamları DÜNYA Gazetesi ile paylaştı. Kızıltepe, “Bu durum maliyetlerin artmasına, sigorta şirketlerinin prim yapılarının yeniden şekillenmesine neden oluyor. Türkiye gibi afet riski yüksek ülkelerde bu etkiler daha net hissediliyor.
Reasürans maliyetlerindeki yükseliş, yerel sigorta şirketlerinin ürün fiyatlamasına doğrudan yansıyor. Ayrıca, sigorta penetrasyonunun düşük olduğu pazarlarda bu durum ürünlere erişimi zorlaştırabiliyor. Tüm bu koşullar, daha rafine ve veri odaklı risk değerlendirme modellerine olan ihtiyacı artırıyor. Dolayısıyla ileri düzey veri analitiği, modelleme teknolojileri ve iklim risk tahmin sistemleri artık sadece tercih değil, günümüz sigortacılığında rekabetçi kalabilmenin temel koşulu haline geliyor” dedi.
Bireysel sigorta ürünlerinde artan farkındalık, kolay erişim ve fiyat karşılaştırma imkânları, müşterilerin daha bilinçli hareket etmesine ve brokerlerden daha yüksek hizmet beklentisine yol açtığını kaydeden Kızıltepe, kurumsal tarafta ise artan regülasyonlar, karmaşıklaşan risk profilleri ve iklim kaynaklı tehditlerin, brokerlerin danışmanlık yönünü ön plana çıkardığını belirtti.
Global sigorta brokerliği pazarı 2024 yılında yaklaşık 180 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını kaydeden Kızıltepe, IMARC gibi küresel araştırma şirketlerinin projeksiyonlarına göre global reasürans pazarının 2024’te 581,3 milyar dolar büyüklüğe eriştiğini hatırlattı. Kızıltepe, global reasürans pazarının ise 2025–2033 döneminde yıllık bileşik yüzde 8,04 oranında büyüyerek 2033’te 1,165 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldüğünü ifade etti.
“Karar alma süreçlerini hızlandırıyoruz”
sigortaladım.com’un hedeflerini anlatan Kızıltepe, şunları söyledi: “Hedefimiz yalnızca sigorta ürünleri sunmak değil; aynı zamanda sigorta deneyimini kökten dönüştürmek. Türkiye’nin dijital sigortacılık alanındaki öncü platformlarından biri olarak, kullanıcıların en karmaşık sigorta ihtiyaçlarını bile saniyeler içinde çözebileceği bir dijital altyapı sunduk.
Bugün milyonlarca kullanıcıya, anlaşılır, hızlı ve güvenilir bir sigorta deneyimi sunuyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği hızla birlikte biz de ürünlerimizi ve teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Çoklu teklif karşılaştırma sistemi, sadeleştirilmiş başvuru süreçleri, yapay zekâ destekli yönlendirmeler ve mobil uyumlu altyapımızla kullanıcıların karar alma süreçlerini kolaylaştırıyoruz.
Sadece satış aşamasında değil; kullanıcı destek süreçlerinde de güvenilir bir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.” Gelecek vizyonlarından da bahseden Kızıltepe, “Sigortayı yalnızca ihtiyaç anında değil, hayatın doğal bir parçası haline getirmek. Bu doğrultuda bireysel ve kurumsal çözümlerimizi genişletiyor, kullanıcılarımızla olan etkileşimi daha kişiselleştirilmiş ve değer odaklı hale getiriyoruz. Bizi tercih eden her kullanıcı için süreci kolaylaştırmak, zaman kazandırmak ve güven vermek temel önceliğimiz” ifadelerini kullandı.
“Prim üretiminin %5’i dijitalden gelecek”
“Bu veriler, reasürans brokerliğinin aslında brokerlik ekosisteminin kritik ve hızla büyüyen bir alt segmenti olduğunu ortaya koyuyor” diyen Kızıltepe, sigortaladım.com’un yaptığı iç pazar analizlerine de değinerek, “2025’te hem Türkiye’de hem de globalde dijital sigortacılığın daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Türkiye’de prim üretiminin yaklaşık %5’inin dijital kanallardan sağlanması beklenirken, globalde yapay zekâ destekli sigortacılık ve blockchain tabanlı süreçlerin yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Reasürans tarafında ise siber güvenlik riskleri ve iklim kaynaklı afetlerin etkisiyle yeni ürünlerin ön plana çıkacağı bir yıl olacağı görüşündeyiz.
Dijitalleşmenin etkisiyle sektördeki tüm oyuncular, sigorta şirketleri, brokerler ve teknoloji sağlayıcıları, hizmet modellerini yeniden şekillendiriyor. Artık yalnızca poliçe satışı değil, kullanıcı deneyimi, risk analizi, veri yönetimi ve entegre çözümler sunmak da brokerlerin sorumluluk alanına giriyor. Dolayısıyla sektör artık yalnızca bir satış kanalı değil; aynı zamanda stratejik bir risk ortağı konumunda” dedi.