İngiltere’nin elektriğinin yüzde 26,8'i rüzgârdan

İngiltere’nin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediği dikkate alındığında; ülkenin 2022 yılı yenilenebilir enerji verileri kapsamında önemli düzeyde yol kat ettiği gözlendi. National Grid’in yayınladığı verilere göre ülkedeki rüzgâr enerjisinin elektrik karışımındaki payı, 2021 yılında yüzde 21,8 iken, 2022 yılında yüzde 26,8’e yükseldi.

Kuzey Denizi’nde yer alan Yorkshire kıyısı açıklarındaki dünyanın en büyük açık deniz rüzgâr çiftliği olan ve yaklaşık 1,4 milyon eve güç sağlayabilecek kadar elektrik üretme gücü bulunan Hornsea 2, Ağustos 2022’de faaliyete geçmişti.

Diğer yandan ülkenin yenilenebilir enerji verileri kapsamında gazla çalışan elektrik santrallerinin 2021’de yüzde 37,8 olan üretiminin 2022 yılında yüzde 38,5’e yükseldiği de gözlendi.