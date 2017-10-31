İş dünyasına enerji tasarrufu çağrısı

31 Ekim 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Enerji kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla birlikte enerjinin verimli kullanılması tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bu tablo içerisinde her yıl kutlanan 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde enerji kaynaklarının daha verimli kullanımının önemi de gittikçe artıyor. Türkiye en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İTO, İSO, MÜSİAD ve ENVER başkanları ile İGDAŞ ve İETT Genel Müdürleri 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla bireysel yaşamda tüm vatandaşları, kurumsal hayatta tüm sanayicileri ve iş adamlarını enerjiyi verimli kullanmaya çağırdı.

1924 yılından beri kutlanıyor

31 Ekim, tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 1924 yılından beri Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. Günümüzde ise en tasarruflu kullanılması gereken şeylerin başında enerji geliyor. Enerjiye olan talep tüm dünyada her geçen yıl artarken, enerji kaynakları da gittikçe tükeniyor. Çözüm ise yaşamın her alanında enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi...

Evde, sanayide, ulaşımda kısaca yaşamın her alanında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimli ürünler ve çözümler 11-14 Ocak 2018 tarihleri arasında ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi’nde tüketicilere ve yatırımcılara sunulacak. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) desteğiyle gerçekleştirilecek fuar İGDAŞ, İETT, Enerji A.Ş. ve TURKCELL’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Daha az enerji daha çok üretim

Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla açıklama yapan İTO ve Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim Çağlar, ülke olarak daha çok üretimi, daha az enerji tüketerek yapmak zorunda olduğumuzu söyledi. Çağlar, “Verimli enerjinin formülünü Ocak ayında ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı’nda açıklıyoruz. 11-14 Ocak 2018’de Yeşilköy İFM’de düzenleyeceğimiz fuar, enerji tasarrufu sağlayan en yeni beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve aydınlatma sistemleri ile önemli bir adres olacak. Enerji üretici ve tüketicileri fuarda ilk kez bu ölçekte bir araya gelecek. Tasarrufun enerjisini hep birlikte ENIPE’de yaşayalım” dedi. Bugün Dünya Tasarruf Günü’nün kutlanacağını hatırlatan Başkan Çağlar, “Enerji tasarrufuyla bütçenize enerji katın. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nü destekliyoruz. Çünkü bir ülkede tasarruf, enerjide verimlilikle başlar. İstanbul Ticaret Odası ve Enerji Verimliliği Derneği Başkanı olarak herkesi evinde ve işinde verimli enerji kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

En önemli tasarruf verimli kullanım

“Enerji verimliliği günümüzde değeri çok daha fazla anlaşılan, stratejik noktada takip ettiğimizde önemini farklı alanlarda gördüğümüz çok güçlü bir gerçek” diyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Bugün artık dünyadaki stratejik ülkeler, bölgeler arasındaki tüm uzun vadeli hesaplaşmaların temelinde enerjinin yattığını görüyoruz. Türkiye gibi hedefleri çok büyük olan ve gelişim hedeflerinde de büyümenin önemli etkisi olan bir ülkede enerji diğerlerinden biraz daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle elimizdeki enerji kaynaklarının çok doğru ve dikkatli kullanılması konusunda hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu. Bahçıvan, enerji kaynaklarının eşitlenmesi konusunda olumlu gelişmeler olsa da enerjinin en önemli tasarruf kaynağının enerjinin verimli kullanılması olduğuna dikkat çekti.

ENIPE’ye destek veren MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise enerji verimliliği ve tasarrufu artışının sağlanması ve bu konuda farkındalığın artmasının ancak verimlilik bilinci yüksek bireylerin yetişmesi ile mümkün olacağına işaret etti. Abdurrahman Kaan, bu çerçevede MÜSİAD olarak ENIPE Fuarı ve Zirvesi’ni desteklediklerini söyledi.

Beyaz eşyalarınızı enerji verimli ürünlerden seçin!

Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Rasim Mazlum da Dünya Tasarrufu Günü dolayısıyla enerji tasarrufunun aile bütçesindeki önemine dikkat çekti. Rasim Mazlum, dünyanın korunmasının, sanayinin ve aile bütçesinin üzerindeki ağır enerji maliyeti yükünün hafifletilmesinin enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi. Enerji verimli ürün olarak satılan bulaşık makinelerinin yüzde 67’sinin, klimaların yüzde 64’ünün, buzdolaplarının ise yüzde 40’ının kriterleri taşımadığına dikkat çekti.

En büyük tasarruf toplu taşımadır!

ENIPE Fuarı ve Zirvesi’nin sponsorlarından İETT Genel Müdürü Arif Emecen de Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla tüm İstanbulluları toplu taşıma kullanmaya davet etti. Toplu taşımanın başlı başına bir tasarruf olduğunu ifade eden Emecen 12 metre uzunluğundaki araç ortalama 80-100 kişi, özel araçlar ise ortalama 1,5 kişi taşımaktadır. Fiziksel metrekare açısında baktığımızda oldukça büyük bir tasarruf söz konusudur” dedi.

Türkiye’nin en önemli enerji kaynaklarından doğal gazın İstanbul’daki dağıtımı gerçekleştiren İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik ise “Refahımızı artırmanın yolu tasarruftan geçiyor. Hayatımızın her alanında, her türlü kaynağın kullanımında tasarruf büyük önem taşıyor” dedi. “Tasarrufu da sadece tüketimi azaltarak değil, verimliliği artırarak yapmak gerekiyor” diyen Çevik şöyle konuştu: “Verimlilik ve tasarruf sürdürülebilir gelişme ve kalkınmanın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle de, Türkiye’nin ilk ve tek enerji verimliliği fuar organizasyonu olan ENIPE, Enerji Verimli Ürünler Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi ülkemiz için büyük önem taşıyor.”