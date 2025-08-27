Kâğıt atıklar, doğada çözünebilir saksıya dönüşecek

Bursa Teknik Üniversi­tesi (BTÜ) akademis­yenleri, atık kâğıtla­rı toprakta çözünebilen sak­sılara dönüştürecek projeye imza attı. Atık kâğıt çamuru ve tekstil fabrikalarından çı­kan atık kenevirden elde edi­lecek saksılar, plastik siyah renkli polietilen poşetlerin yerine geçecek.

Petrol türevi olan bu poşet­lerin doğada kendiliğinden çözünememesi ve çok uzun yıllar boyunca doğada kalma­sı sebebi ile yarattığı kirliliğin önüne geçecek çalışma kap­samında doğa dostu ambalaj­lar da elde edilecek.

Hedef günlük 80 tona kadar atık dönüşümü

BTÜ Orman Fakültesi Or­man Endüstrisi Mühendisli­ği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Baş­boğa’nın yürütücüsü oldu­ğu “Kâğıt Fabrikası Elek Altı Çamurunun Toprakta Çözü­nebilir Saksı Üretiminde ve Kalıplı Ambalaj Malzemesi Üretiminde Değerlendiril­mesi” başlıklı proje, TÜBİ­TAK 1505 Üniversite-Sana­yi İşbirliği Destek Programı tarafından destek almaya hak kazandı.

Proje ekibinde BTÜ’den Doç. Dr. Salih Parlak, Doç. Dr. Kamil Erken, Doç. Dr. İb­rahim Halil Başboğa, Yozgat Bozok Üniversitesinden ise, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kılıç bulunuyor. Proje kapsa­mında ilk etapta Varaka Kâğıt Fabrikası’ndan günlük yakla­şık 60-80 ton kadar açığa çı­kan elek altı çamurunun yani atık kâğıt liflerinin, çözüne­bilir saksı ve kalıplı ambalaja dönüştürülmesi hedefleniyor.

Siyah poşet yerine doğa dostu saksı

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Hülya Var­lıbaş Başboğa, “Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı çok sayıda birimde mil­yonlarca orman ağacı, meyve fidesi, çalı ve benzer çok sayı­da bitkilerin çimlendirilmesi, tohumdan veya çelikten çoğal­tılması, büyütülmesi ve arazi­ye plantasyonu, plastik siyah renkli poşetlerle yapılıyor.

Bu poşetler de doğaya bırakıla­rak çevre kirliliğine sebep olu­yor ve bu plastiğin doğada kay­bolması yüzyılları buluyor. Bu proje ile birlikte doğaya zarar veren bu siyah poşetlerin yeri­ne; çimlendirme, çoğaltma ve büyütme işlemlerinin tama­men toprakta çözünen saksı­larla yaparak çevre kirliliğini önlenmeyi planladık” dedi.

Ürünün şekline göre üretilebilecek biyobozunur ambalaj

Makine parçaları ve hassas malzemelerin nakliyesinde güvenli ambalajlara malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Varlıbaş Başboğa “Projemiz kapsamında saksının yanında ambalaj da ortaya koyacağız. Yine atık kâğıt çamuru ve tekstil sektöründen çıkan atık kenevirlerle ambalaj malzemesi çıkaracağız. Bu malzeme ambalajlanacak ürünün şekline göre üretilebilecek, ürünü tam anlamıyla nakliye ve depolamada koruyabilecek” dedi.

Üç yönlü kazanım sağlayacak

Projeye ilişkin konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Üniversite olarak, sürdürülebilirlik ve çevre dostu çözümler üreten çalışmaları her zaman destekliyoruz. Akademisyenlerimizin atık malzemeleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürdüğü bu proje, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik anlamda da büyük bir kazanım sağlayacaktır.