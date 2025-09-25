Karar alıcılar belirsizliği tartıştı: Kaçamayız, kabullenmeliyiz

Scrolli’nin başlattığı Radical Uncertainty Roundtables serisinin ilk oturumu, HAN Spaces Etiler’de gerçekleşti.

“Türkiye in the Age of Monsters” başlığıyla düzenlenen buluşmada iş dünyasının üst düzey yöneticileri, siyaset, medya ve akademi temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, teknolojik dönüşüm ve küresel değişimlerin klasik kurumları yetersiz bıraktığını belirterek, “Belirsizlikten kaçamayız. Onu kabullenip birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

Endeks milliyetçiliği

Dalgın, yapay zekâ ve teknolojideki baş döndürücü hızın strateji üretimini zorlaştırdığını vurgularken; küresel düzende devletlerin giderek şirket gibi davrandığını, şirketlerin de devlet işlevi üstlendiğini ifade etti. Ekonomik güvenliğin artık serbest piyasa mantığının önüne geçtiğini, “endeks milliyetçiliği” kavramıyla da ulusal gururun borsa değerleri üzerinden ölçülmeye başladığını söyledi.

Toplantıda, belirsizliğin farklı boyutları masaya yatırıldı.

Prof. Seda Demiralp, belirsizliğin bireylerde yarattığı kaygının siyasette popülizmi beslediğini aktardı. Mahir Boztepe, medyanın görevinin belirsizliği azaltmak olduğunu söyledi.

Yatırımcı Can Yücaoğlu, Türkiye’nin küresel tabloya eklemlenmeden başarı şansı olmadığını vurguladı. Ahmet Aydemir, çağımızı “polycrisis” kavramıyla tanımlarken; Tunç Akkoç, Asya’nın yükselişinin yeni dengeler yarattığını dile getirdi.

İş dünyasından isimler de finansmana erişim, regülasyon belirsizlikleri, blockchain fırsatları ve teknoloji yatırımlarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Kapanışta yeniden söz alan Dalgın, asıl tehlikenin “apati” yani kayıtsızlık olduğunu hatırlattı ve tüm sektörler için dört öneride bulundu: Belirsizliği kabul edin.Esneklik inşa edin ve kapasitelere yatırım yapın. Açık fikirli olun, varsayımları sürekli güncelleyin. Bir değerler pusulası edinin.