Karbon ayak izini azaltacak üç bantlı radyo 4466 uygulaması tamamlandı

Şebekelerin sürekli gelişmesi ve radyo baz istasyonlarına yönelik talebin devamlı artıyor olması, saha kurulumuna ilişkin ihtiyaçların da giderek zorlaşmasına neden oluyor. Daha düşük karbon ayak izine sahip ve enerji verimliliği yüksek şebekelere olan ihtiyacın artışına yönelik çalışan Ericsson da Turkcell’in bu hedefe başarıyla ulaşabilmesi ve çevresel etkilerin azaltılması için ekipman tedarik ederek, demolar ve test senaryoları gerçekleştirmenin yanı sıra performans değerlendirmeleri yapıyor.

1994 yılından bu yana Turkcell’in mobil iletişim sistemlerinin önemli tedarikçilerinden biri olan Ericsson, Turkcell’in teknik ve iş gereksinimlerini karşılayan ürün ve çözümler sunmaya da devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen Radyo4466 ürününün 1800MHz, 2100MHz ve 2600MHz spektrum katmanları üzerinden 5G ve 4G hizmetlerini eşzamanlı olarak ve tek bir ünite vasıtasıyla sunmasına imkan tanınması ve kullanılan ekipman miktarını en aza indireceği belirtiliyor. Bu sayede, radyo ürünü güç tüketimini yüzde 30’a varan oranda düşürmenin yanı sıra sahalardaki alan ihtiyacının da azalmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor.

Yeni nesil teknolojilere hazır hale getirecek sistemler oluşturulacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Sahip olduğumuz üstün ve güçlü altyapımızı müşterilerimizin her geçen gün artan taleplerine öncü bir yaklaşımla ve yüksek kaliteyle karşılık verebilecek modern ürünlerle sürekli olarak yenileyip geliştiriyoruz” diyor. Bu amaçla Ericsson Radyo Sistemi’nin ileri teknoloji çözümlerini şebekemizde yaygınlaştırarak yüksek kapasiteli sade sahalar ile enerji verimliliğini arttıracağının altını çizen Sezgin, karbon ayak izimizi azaltacak ve yeni nesil teknolojilere hazır hale getirecek sistemleri oluşturabileceklerini öngördüklerini belirtiyor.

Sürdürülebilirliğin tüm faaliyetlerde önemli bir rol oynadığının altını çizerek sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise: “Bu sebeple, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak, gelişmiş radyo baz istasyonu çözümleri üzerinde çalışıyoruz. Yaptığımız bu yenilikler, dünya çapında enerji verimliliğini artırırken karbon ayak izini, saha ve ekipman ihtiyacını azaltacak yeni teknolojiler üretme taahhüdümüzün bir yansıması. Geliştirdiğimiz ürünlerle Turkcell’in kaliteli hizmetleri daha düşük maliyetlerle müşterilerine sunmasına, böylece hem bireyler hem de şirketler için değer yaratmasına katkıda bulunacağız” diyor.