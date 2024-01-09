Karbon salımını azaltmak için 39 Burda AVM 1 saat geç açılacak

Esas Gayrimenkul; 2024 yılı başından itibaren 39 Burda AVM’de açılış saatlerini 1 saat ileri alarak karbon salımını yaklaşık yüzde 6,5 ve operasyon giderlerini yüzde 8,3 oranında azaltmayı hedefliyor. Diğer bir deyişle, toplam 165,5 ton Co2e emisyona eşdeğer bir azaltım hedefleniyor.

Proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Esas Gayrimenkul, projeyi uyguladığı süre zarfında AVM içerisinde yapılacak sürdürülebilirlik duyurularıyla, AVM ziyaretçilerinin farkındalıklarının artırılmasını da amaçlıyor. 39 Burda AVM Müdürü Cihangir Özdemir, “Kapsamlı ön hazırlıklar ve iş ortaklarımızla oluşturduğumuz plan sonrası ‘1 Saatte Dünya Değişir’ projesini hayat geçirdiğimiz için mutluyuz.

Alışveriş merkezimizi 2024 yılı boyunca 1 saat geç açarak daha az karbon ayak izi bırakıp enerji kullanımında tasarruf sağlayacağız. Yapacağımız küçük değişimler ile iklim ve çevreye saygının önemine dikkat çekeceğiz. 39 Burda AVM olarak, sektöre öncülük eden bu projede yer almanın haklı gurununu yaşıyoruz.

Proje kapsamında 39 Burda AVM 11:00- 22:00 arasında açık olacak; Ot Cafe, Mia Bella, Kahve Dünyası, Starbucks, Balaban kafelerimiz ise kendi rutin saatlerinde hizmet vermeye devam edecek” dedi.