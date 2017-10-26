'Kayıp Atlantis' teneke kutuların geri dönüşümüyle ortaya çıkarıldı!

26 Ekim 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Fiba Grubu iştiraki Fiba Commercial Properties’in Romanya’daki yatırımlarından Bucuresti Mall Alışveriş Merkezi, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanan ve çevre duyarlılığını ön planda tutan “Kayıp Atlantis” dekorasyon konseptiyle Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği tarafından verilen “International Hermes Creative Awards” kapsamında üç platin, iki altın Ödüle layık görüldü.

Uluslararası arenadaki yaratıcı konsept ve dizaynların yarıştığı International Hermes Creative Awards kapsamında Romanya’dan ödül alan ilk proje olan Bucuresti Mall, beş ayrı kategoride ödül kazandı. Bucuresti Mall yarışmanın Platin Kategorisinde; En iyi Halkla İlişkiler Kampanyası, KSS Projesine Entegre Edilmiş En İyi Pazarlama Kampanyası ve En İyi Ticaret Merkezi Süslemesi alanında, Altın Kategorisinde ise Entegre Pazarlama Kampanyası ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı konularında başarılı bulundu.

Ödül alan proje için Köstence’ye bağlı Mamaya sahilinde gönüllüler ile beraber bine yakın teneke meşrubat kutusu toplandı. Toplanan atıklar AVM ziyaretçilerinde geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak adına ünlü sanatçıların hazırladığı eserlerle “Kayıp Atlantis” dekorasyon teması haline getirildi. Bucuresti Mall’un mevcut denizkızı dekorasyonu bu konsept ile desteklendi. Tema, sosyal medya üzerinden çevre duyarlılığı konulu mesajlarla duyurularak, farkındalık alanı genişletildi. Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ödüllere ilişkin şunları söyledi:

“Fiba Commercial Properties olarak yakın zamanda dört önemli ödüle layık görüldük. Pazarlama faaliyetlerimize, gerek Türkiye gerekse uluslararası arenada yönettiğimiz gayrimenkullerden edindiğimiz deneyimlerin yanı sıra çevre bilinci ve sosyal gelişmeleri de entegre ediyoruz. Ödüller gösteriyor ki bu sene 20. yılını kutlayan Romanya’daki şirketimiz Anchor Grup bu bakış açısını söz konusu bölgede başarıyla uygulayan ender kurumlardan biri oldu.”