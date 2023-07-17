Kerberos yakıyor!

Emre ERGÜL

Herkesin dilinde aynı cümle: “Çok sıcaaaak…” Başta İtalya olmak üzere tüm Akdeniz ülkelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Türkiye’de de 55 kenti kavuruyor. Sağlık Bakanlığı, 50 dereceye ulaşan sıcaklığı gösteren bir termometre görüntüsü yayınlayıp, “Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı. Birçok ilde sıcaktan fenalaşan vatandaş, hastanelere koştu.

Ölüm Vadisi'nde 54 derece!

Kuzey Afrika’dan gelen bu sıcak hava dalgasına İtalyan Meteoroloji Müdürlüğü, Yunan mitolojisinde cehennemin kapısını koruyan üç başlık köpek Kerberos’un ismini verdi. İşte Kerberos’un kavurduğu dünya:

İTALYA: Aralarında Roma, Bologna ve Floransa’nın olduğu 16 kent için alarm verildi. Termometreler Roma’da 43 dereceyi gördü ki, kentteki en yüksek sıcaklık rekoru 2007 yılında 40.5 dereceyle kırılmıştı. Sicilya ile Sardunya Adaları ise 48 derece sıcaklığı gördü ki, İtalyan Meteoroloji Müdürlüğü bu olayı “Avrupa’da kaydedilen en sıcak gün” ilan etti.

YUNANİSTAN: İstefe (Thebes) kentinde cuma günü termometreler 44.2 dereceyi gösterdi. Başkent Atina’da sıcaklıklar 41 dereceye ulaşınca, tarihi Akropol haftasonu turistlere kapatıldı.

ÇEKYA: 15 Temmuz’da sıcaklık rekoru kırıldı, ülkenin batısındaki Plzen-Bolevec’te termometreler 38.6 dereceyi gösterdi. Önceki rekor Podebrady kentinde 2007’de 36.8 dereceydi.

POLONYA: Bazı kentlerde ortalama sıcaklık 35 derece olunca, yaşlılara “Evden çıkmayın” uyarısı yapıldı. Varşova Belediyesi, fıskiyelerde serinlemeye izin verdi.

İSRAİL: Başbakan Benjamin Netanyahu, cumartesi gününü güneş altında geçirdikten sonra akşamına hastanelik oldu. Şapka takmasına rağmen su içmediği için sıvı kaybından rahatsızlandı. Netanyahu “Gün içi bol bol su tüketin” uyarısı yaptı.

IRAK: Başkent Bağdat 50 derece sıcaklıklarla boğuşurken, halk Dicle Nehri’nde serinledi.

AMERİKA: Kerberos’un dıişında bir sıcak hava dalgası da Amerika’yı vurdu. Florida’dan Kaliforniya’ya ülke nüfusunun üçte biri, yani 113 milyon Amerikalı haftasonu kavruldu. Cumartesi günü Phoenix, Arizona’da termometreler 48, Las Vegas, Nevada’da 47 dereceyi gördü. Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde sıcaklığın 54 dereceye ulaşabileceği açıklandı ki, bu gezegende kaydedilecek en yüksek sıcaklık olacak.

JAPONYA: Ülkenin birçok yerinde sıcaklıklar 38-39 dereceyi gördü.

HİNDİSTAN: Kavurucu sıcaklardan dolayı ülkenin kuzeyinde en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye için 22-23 Temmuz uyarısı

İstanbul'da sıcaklık artışını laboratuvarda adım adım takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz.

Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir" dedi: “Bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16.6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl 17 derecenin üzerine çıktı. En önemli nedenlerinden biri atmosphere salınan sera gazlarının dünya atmosferini ısıtması.” İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Güven Özdemir de sıcak havaların 15 Ağustos’a kadar süreceğini öne sürdü.

İspanya da 40 derece

Sevilya, Kordoba ve Granada, haftasonunda 40 derece sıcaklıkla boğuşurken; Mayorka adasında 36 derecelik rekor sıcaklığa ulaşıldı. Kanarya Adaları’nda çıkan orman yangılarından dolayı 500 kişi tahliye edildi

Kerberos ne demek?

Yunanca “çukur iblisi” anlamına gelen Kerberos, mitolojide Hades’in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlık bir köpek. Dev zincirlerle bağlı Kerberos’un görevi, yeraltındaki ölülerin yeryüzüne çıkmalarını önlemektir.

Daha beteri geliyor: Charon

Uzmanlara göre, Kerberos sıcaklarından sonra ağustosta “daha beter” bir sıcaklık dalgası geliyor. İtalyanlar ona da “Charon” ismini verdi. Charon ise Yunan mitolojisinin en esrarengiz karakterlerinden biridir. Görevi, ölüleri Hades’in yeraltı dünyasına taşımak olan kayıkçıdır.

Sıcak hava Türkiye'ye elektrik tüketiminde rekor kırdırdı

Elektrik tüketiminde 13 Temmuz'da kırılan rekor, yerini bir gün sonra, 14 Temmuz'da 1 milyon 77 bin 63 megavatsaatlik yeni rekora bıraktı.

Türkiye'de elektrik tüketiminde 14 Temmuz günü 1 milyon 77 bin 63 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 14 Temmuz, elektrik tüketiminde 13 Temmuz'daki 1 milyon 58 bin 962 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu. Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 34 bin 625 megavatsaatle 07.00'de görüldü.

En yüksek tüketim 14 Temmuz saat 16'da

En yüksek elektrik tüketimi ise 51 bin 588 megavatsaatle 16.00'da gerçekleşti. Türkiye'de 14 Temmuz’da günlük bazda 1 milyon 67 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi. Söz konusu üretimin yüzde 23.7'si doğalgaz, yüzde 22.4'ü ithal kömür ve yüzde 16.3'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı. 14 Temmuz’da 6 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 112 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.