Kimya sektöründe, atık su arıtımı kimyasalı ile karbon salımı azaltılıyor

21 Eylül 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yaygınlaşan, hem çevre hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların başında, karbon tüketimini düşürmek geliyor.

Çevreyle dost ürün ve teknoloji üreten şirketler bu konuda ödüllendiriliyor. 1995’ten bu yana kimya alanında ürettiği ürünlerle birçok sektöre hizmet veren Green Chemicals 2016’da aldığı “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüyle kimya sektöründe bu konuda önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Atık suyu arıtıyor

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından son dört yıldır organize edilen Karbon Zirvesi’nde ödül alan firma, kimyevi üretim yaparken aynı zamanda doğayı da sahipleniyor. Yağmur suyu geri kazanımı ile ilgili proje çalışmalarına hız veren Green Chemicals, yağmur suyu toplama kanal sistemi projelendirip, hali hazırda firmanın Gebze’deki tesislerinde var olan ön arıtma ve ileri arıtma sistemi ile entegre edilme çalışmalarına da devam ediyor. Green Chemicals, ağırlık olarak su ve atık su şartlandırma kimyası üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen üretici firması olarak dikkat çekiyor.

Doğayı düşünen Karbonunu da düşürür

Green Chemicals Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ay; doğa dostu ürün üretimi ve suyun geri dönüşümü konularında Ar-Ge’ye çok önem verdiklerini, özellikle WASTE-Treat® markasıyla ürettikleri atık su şartlandırma ürünüyle, firma olarak karbon salınımlarını düşürdüklerini belirtti. Çevreci bir politika izlediklerini ve yeşile saygı duyduklarını belirten Ay; 2016’da Karbon Ayak İzi Semineri’nde projeleri ile ödül aldıklarını söyleyerek sözlerine şunları ekledi : “Doğayı koruyacak şekilde üretim politikamızı belirledik. Çevre dostu ürün üretimi ve suyun geri dönüşümü konularında kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Düşük Karbon Kahramanı ödülü aldığımız atık su arıtma kimyasalı alanında, Koagulant, Renk Gidericiler, Toz ve Emülsiyon Polielektrolitler, Filtre Performansı Yükselticiler, Emülsiyon Kırıcılar, Koku Gidericiler ve Köpük Kesiciler ürünlerini sektörün hizmetine sunduk” dedi.