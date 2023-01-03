Kırkılan koyun yünleri ekonomiye kazandırılıyor

Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden 2007 yılında mezun olan ve ardından 2011 yılında aynı alanda Erciyes Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Gülen Göz’ün başarı hikâyesi, herkesin örnek alabileceği bir girişimcilik öyküsü... Göz’ün hikayesi, 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde endüstriyel tasarım alanındaki doktorasını tamamladıktan sonra farklı şehirlerde, birçok alanda çalışıp, yeni arayışlara girmesiyle başlıyor.

Göz, 2019 yılında büyükşehirlerin stres ve koşuşturması yerine; doğup büyüdüğü Nevşehir’in Özkonak köyüne yerleşmeye karar veriyor. 2022 yılının nisan ayında “Kapadokya Özgün Üretimler Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi”ni kuran Göz, burada 14 kooperatif üyesiyle beraber atık koyun yününden çeşitli ürünler üreterek, bunları ekonomiye kazandırıyor.

Büyükşehirlerde ağaç, toprak ve temiz havayı hissedememekten yakınan Göz, bu durumun kendisini hayatı sorgulamaya yönlendirdiğini ve sonrasında da aldığı kararla doğup büyüdüğü Özkonak köyüne yerleştiğini söylüyor. Köye yerleşmesinin ardından etrafı gözlemleyerek, bahar aylarında kırkılan koyun yünlerinin çevre kirliliği oluşturduğun fark eden Göz, bu kirliliğin önüne geçmek için hızla çalışmalarına başlıyor.

Bakımı zor olduğu için geri plana atılıyor

Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir Valiliği ve Avanoz Kaymakamlığı’nın destekleriyle kooperatifi kuran Göz, 2012 yılından bu yana kullanılmayan eski huzur evi binasını Özkonaklılar Vakfı’ndan talep ederek alıyor. Bakımı zor olduğu için geri plana atılan koyun yönlerinin çöpe gittiğini belirten Göz, “Bu yünlere talep olmadığından insanlar imha etmek için yakmaya çalışıyordu. Yün en zor alev alan malzemelerden olduğu için kirliliğe sebep oluyor” diyor.

Yün yatak ve yorganın uyku kalitesini artırdığını ve her ne kadar bakımı zor olsa da koyunların kırkılmaya devam ettiğini ekleyen Göz, “Sadece Nevşehir'de her bahar yaklaşık 50 ton yapağı dediğimiz koyun yünü çıkıyor. 'Yer üstünde bir cevher var biz bunun kıymetini bilmeyip çöpe atıyoruz, bir şey yapmak gerekiyor' dedim. Tasarımcı olduğum için yünü modern hayata nasıl entegre ederiz sorusu üzerine çalışmaya başladım. Çok şanslıyız çünkü kadın emeğinin çok destek gördüğü bir dönemde kadın kooperatifi kurduk” ifadelerini kullanıyor.

Ürünler yurt dışına da gönderilecek

Temin edilen yünlerden fırın eldiveni, nihale, bardak altlığı, aksesuar, yorgan, alez üretildiği bilgisini veren Göz, "14 üyemiz, 8 üreticimiz var. Üretilen ürünler insanların hayatına dokunuyor. Buraya hepimiz koşar adımlarla geliyoruz. Bizi maddi hem de manevi yönden tatmin eden bir iş” diyor. İstanbul ve Kapadokya’da kurulan satış noktalarında pazarlanan ürünler, girişimcilerin el emeği ürünlerini destekleyen platformlarla yapılan anlaşma gereği kısa süre içerisinde yurt dışına da gönderilecek.

Başak Nur GÖKÇAM