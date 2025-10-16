Kirli hava solumanın faturası yılda 138 milyar dolar

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), kuruluşunun 10. yılında Türkiye’nin hava kirliliği gerçeğini yeniden gün­deme taşıdı. 2016’dan bu yana düzenli olarak yayımlanan Türkiye’nin “hava kirliliği kar­nesi” niteliğindeki Kara Rapor’un yedincisi, İstanbul’da düzenlenen toplantıyla açıklan­dı.

Etkinliğin açılışında konuşan THHP Yü­rütme Kurulu Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği temsilcisi Prof. Dr. Gamze Varol, temiz ha­vanın, sağlıklı bir yaşam için temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

Hava kirliliği ekonomiyi de hasta ediyor

Kara Rapor 2025’in en çarpıcı bulgusunu paylaşan THHP Koordinatörü Deniz Gümü­şel de “PM2.5 kirliliği, Türkiye ekonomisine 138 milyar dolar yani GSYH’nin yüzde 10’u kadar maliyet yüklüyor. Bu, hava kirliliğinin yalnızca sağlık değil ekonomik refah sorunu da olduğunu gösteriyor” dedi. Raporda, so­lunan havadaki en tehlikeli kirleticilerden PM2.5’in, her yıl on binlerce erken ölüme yol açtığı belirtildi. 2024’te bu nedenle yaklaşık 62 bin 600 kişi hayatını kaybetti.Rapora göre 2024'te hiçbir ilin hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kılavuz değerlerine ulaşa­madı. Osmaniye, Iğdır ve Malatya en kirli iller olurken, Osmaniye’de halk yılın yüzde 70’in­de sağlıksız hava soludu. İstanbul’un Sultan­gazi ilçesinde de taş ocaklarının etkisiyle 263 gün kirli hava ölçüldü.

10 yılda tablo değişmedi: Hava hâlâ yeterince ölçülmüyor

THHP’nin 10 yıllık değerlendirmesi, bazı bölgelerde doğalgaza geçişle iyileşme sağ­lanırken hızla büyüyen kentlerde kirliliğin arttığını gösterdi. Türkiye genelinde ölçüm istasyonlarının veri kalitesinin düştüğü, PM2.5 ölçümlerinin ise halen yetersiz ol­duğu vurgulandı. Rapora göre PM2.5, dün­yada tüm hastalıkların yüzde 8’inden ve 7,8 milyon erken ölümden sorumlu. Türki­ye’deki KOAH ölümlerinin yüzde 41’i, inme ölümlerinin yüzde 27’si ve akciğer kanseri­ne bağlı ölümlerin yüzde 18’i PM2.5 kirlili­ğiyle ilişkili.

Rapor, orman yangınlarının neden oldu­ğu PM2.5 kirliliğinin ölüm oranlarını yük­selttiğine ve yer seviyesindeki ozonun gi­derek artan bir risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Melike Yavuz da, “Gökyü­zünde yaşamı koruyan ozon, yeryüzünde zehirli bir kirleticiye dönüşüyor” dedi.

Bakanlığa çağrı

Öte yandan iklim değişikliğiyle artan sı­caklık, orman yangınları ve hava kirliliği özellikle çocuk sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle THHP, 25 Ekim’de İstanbul’da ‘Ço­cuklar İçin Temiz Hava Sempozyumu’ dü­zenleyeceğini duyurdu. PM2.5 için Türki­ye’de hâlâ yasal bir sınır değeri bulunmadı­ğını hatırlatan THHP, yeni başlattığı “Hedef Temiz Hava!” kampanyasıyla Çevre, Şehir­cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na “So­luduğumuz havaya bağlayıcı PM2.5 limiti konulsun” çağrısında bulundu. Platform, Türkiye’nin hava kalitesini iyileştirmesi için önerdiği yedi temel adım ise şöyle: Öl­çüm sistemlerinin güçlendirilmesi, verile­rin şeffaflaştırılması, fosil yakıtlardan çıkış, sağlık politikalarına entegrasyon ve özel­likle çocukları koruyacak çevre politikaları.