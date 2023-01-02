Koton, 2020 yılında yayınladığı Yaşama Saygı Manifestosu ile sürdürülebilirlik çalışmalarını ‘dünyamıza saygı’, ‘insana saygı’, ‘topluma saygı’ ve ‘işimize saygı’ başlıklarında ele alıyor. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nda kısa-orta-uzun vadeli hedeflerini kamuoyuyla paylaşan Koton, 2040 yılında Karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirketin 2030 yılı hedefleri arasında, kendi operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş enerji kullanmak, sürdürülebilir ürünler üzerine çalışacak olan Ar-Ge departmanı kurmak ve tüm tedarik zinciri sistemlerini yüzde 100 izlenebilir kılmak yer alıyor. Geri dönüştürülmüş ambalaj oranını 2023’te yüzde 15, 2026 yılına kadar ise yüzde 50’ artırma hedefi koyan Koton, tek kullanımlık plastik malzeme oranını 2023’te yüzde 15, 2026’ya kadar ise yüzde 50 azaltmayı planlıyor.

“Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz”

Sürdürülebilirliğin kendileri için insanlara, topluma, iş hayatına, dünyaya, doğaya, hayvanlara, tüm canlılara, kısaca ‘yaşama saygı duymak’ anlamına geldiğini belirten Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Gülden Yılmaz, en büyük hedeflerinin paydaşlarıyla birlikte ilerlerken tüm operasyonlarında risklerini belirleyerek sürdürülebilir iş stratejileri doğrultusunda trendleri hızlıca yakalayarak tüm paydaşları için değer yaratmak olduğunu söyledi. İş yapış biçimlerine sürdürülebilirliğin yıllardır dahil olduğunu söyleyen Yılmaz, “Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı devam ettirirken, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızı şeffaf ve hesap verebilir şekilde bilgilendirmeyi esas alıyoruz. İlk sürdürülebilirlik raporumuzun mevcut uygulamalarımızı geliştirirken ve gelecek hedeflerimizi belirlerken faydalı bir iletişim kanalı olacağını ön görüyoruz” şeklinde konuştu.