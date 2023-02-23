Kuraklık su kaynaklarını tüketiyor

Ülkede iklim araştırmaları yapan CIMA Vakfı verilerine göre ise İtalyan Alpleri’ndeki kar oranı neredeyse yarı yarıya azaldı. Son 10 yılın ortalamasına kıyasla ise yüzde 53 daha az kar olduğu belirtildi. Alpler’de kar oranının azalması, kar suyundan beslenen ve İtalya için büyük bir öneme sahip olan Po akarsuyunu da etkiledi.

Tarımsal üretim açısından kilit öneme sahip olan Po nehri yatağında su seviyesi, son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 61 daha az ölçüldü. Öte yandan, bölgedeki kuraklık, kuzeyde yer alan Garda gölündeki su seviyesini de ciddi boyutta etkiledi. Göldeki su seviyesinin, son 30 yıldır hiç olmadığı kadar azaldığı ve 60 santimetre düştüğü belirtildi. Hatta bu seviyedeki düşüklük o kadar ileri düzeydeki, göl ortasındaki ufak adalara bağlantı yolları su yüzeyine çıkmış vaziyette.

Konuya ilişkin açıklama yapan Legambiente Genel Müdürü Giorgio Zampetti, "2023 daha yeni başladı ama şimdiden aşırı iklim olayları ve kuraklık seviyeleri açısından endişe verici işaretler kaydediliyor" dedi. Ulusal bir su kullanım stratejisi benimsenmesi gerekliliğine vurgu yapan Zampetti, "Geri dönülmez noktaya gelmeden çeşitli sektörlerde ve farklı maksatlarla kaynaklardan çekilen suyun azaltılması gerekiyor" diye konuştu.