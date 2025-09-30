Küresel net sıfır hedefleri ABD’ye rağmen büyüyor
Net Sıfır Takibi (Net Zero Tracker/NZT) tarafından yayımlanan Net Sıfır Değerlendirmesi 2025’e (Net Zero Stocktake 2025) göre, ABD’de federal hükümetin net sıfır hedeflerinden geri adım atmasına rağmen küresel net sıfır taahhütleri artıyor.
Net Sıfır Değerlendirmesi 2025’in bulgularına ilişkin konuşan NewClimate Institute analisti Saskia Straub, değerlendirmenin net sıfır hedefi belirleme sürecinin küresel ölçeğini ele aldığını belirterek, ulusal hükümetlerden şehirlere, eyaletlerden, bölgelere ve büyük şirketlere kadar yüklü miktarda emisyon salan kuruluşlara odaklandığını ve taahhütlerinin güvenilirliğini tespit ettiğini söyledi.
Küresel net sıfır hedeflerinde artış yaşanıyor
Her değerlendirmenin, net sıfır hedeflerinin zaman içindeki değişimini gösterdiğini belirten Straub, “Buna, kuruluşların taahhütlerinin sağlamlığını artırıp artırmadıkları da dahil ediliyor ve bu da teslimata olan güveni artırıyor. Küresel olarak net sıfır hedefleri sayısı şirketler, bölgeler ve şehirler genelinde artmaya devam ediyor” diye konuştu. Straub, ABD federal hükümetinin net sıfır planından çekilmesinin ardından ulusal hükümet düzeyinde net sıfır kapsamının azaldığını belirterek, ancak diğer ülkelerin büyük çoğunluğunun taahhütlerine sadık kaldığının bilgisini verdi.
Avrupa Birliği ve Tayvan dahil ulusal hükümetlerin yüzde 69’unun net sıfır hedeflerine sahip olduğuna işaret eden Straub, bu taahhütlerin, küresel sera gazı emisyonlarının en az yüzde 74’ünü, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) satın alma gücü paritesi bazında yüzde 77’sini ve dünya nüfusunun yüzde 79’unu kapsadığını bildirdi.
Küresel ortalama sıcaklık artışını, hiçbir aşım olmadan 1,5 dereceyle sınırlandırmanın tek yolunun, mümkün olan en kısa sürede küresel net sıfır karbondioksit emisyonuna ulaşmaktan geçtiğini belirten Straub, şeffaf net sıfır planlarının, ekonomilerin fosil yakıtlardan temiz teknolojilere yöneldiği bütüncül bir dönüşümün hayata geçirilmesi için ön koşul olduğunu belirtti. Straub, net sıfır hedeflerindeki istikrarlı artış ve bunların kapsadığı sera gazı emisyonlarının küresel karbonsuzlaştırma, ekonomik faaliyetler ve nüfus oranları için toplu bir ‘iskele’ oluşturduğuna dikkat çekti.
424 şirketin emisyon nötrleme taahhüdü yok
Değerlendirilen 3 bin 885 yerel yönetim ve şirketin 1548'inin henüz net sıfır hedefi belirtmediğine dikkat çeken Saskia Straub, “Çarpıcı şekilde 424 şirket herhangi bir emisyon nötrleştirme taahhüdü olmadan faaliyet gösteriyor. Net Sıfır Takibi, net sıfır hedeflerinin hızla artan miktarının hiçbir zaman benzer bir kalite derinliğiyle eşleştirilmediğini sürekli olarak göstermiştir. Şirketler, hedeflerinin sağlamlığında marjinal bir iyileşme göstermiştir. Hedeflerin genel güvenilirliği yetersiz kalmaya devam etmektedir. Şirketlerin sadece yüzde 7’si, bölgelerin yüzde 6,5’i ve şehirlerin yüzde 4’ü temel sağlamlık kriterlerini karşılamaktadır” dedi.