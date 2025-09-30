Küresel net sıfır hedefleri ABD’ye rağmen büyüyor

Net Sıfır Değerlendirme­si 2025’in bulgularına ilişkin konuşan NewClimate Institu­te analisti Saskia Straub, de­ğerlendirmenin net sıfır hede­fi belirleme sürecinin küresel ölçeğini ele aldığını belirterek, ulusal hükümetlerden şehir­lere, eyaletlerden, bölgelere ve büyük şirketlere kadar yüklü miktarda emisyon salan kuru­luşlara odaklandığını ve taah­hütlerinin güvenilirliğini tes­pit ettiğini söyledi.

Küresel net sıfır hedeflerinde artış yaşanıyor

Her değerlendirmenin, net sıfır hedeflerinin zaman için­deki değişimini gösterdiğini belirten Straub, “Buna, kuru­luşların taahhütlerinin sağ­lamlığını artırıp artırmadık­ları da dahil ediliyor ve bu da teslimata olan güveni artırıyor. Küresel olarak net sıfır hedef­leri sayısı şirketler, bölgeler ve şehirler genelinde artmaya devam ediyor” diye konuştu. Straub, ABD federal hüküme­tinin net sıfır planından çekil­mesinin ardından ulusal hü­kümet düzeyinde net sıfır kap­samının azaldığını belirterek, ancak diğer ülkelerin büyük çoğunluğunun taahhütlerine sadık kaldığının bilgisini verdi.

Avrupa Birliği ve Tayvan da­hil ulusal hükümetlerin yüz­de 69’unun net sıfır hedefleri­ne sahip olduğuna işaret eden Straub, bu taahhütlerin, kü­resel sera gazı emisyonları­nın en az yüzde 74’ünü, küre­sel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla­nın (GSYH) satın alma gücü paritesi bazında yüzde 77’si­ni ve dünya nüfusunun yüzde 79’unu kapsadığını bildirdi.

Küresel ortalama sıcaklık artışını, hiçbir aşım olmadan 1,5 dereceyle sınırlandırma­nın tek yolunun, mümkün olan en kısa sürede küresel net sı­fır karbondioksit emisyonuna ulaşmaktan geçtiğini belirten Straub, şeffaf net sıfır planla­rının, ekonomilerin fosil yakıt­lardan temiz teknolojilere yö­neldiği bütüncül bir dönüşü­mün hayata geçirilmesi için ön koşul olduğunu belirtti. Stra­ub, net sıfır hedeflerindeki is­tikrarlı artış ve bunların kap­sadığı sera gazı emisyonlarının küresel karbonsuzlaştırma, ekonomik faaliyetler ve nüfus oranları için toplu bir ‘iskele’ oluşturduğuna dikkat çekti.

424 şirketin emisyon nötrleme taahhüdü yok

Değerlendirilen 3 bin 885 yerel yönetim ve şirketin 1548'inin henüz net sıfır hedefi belirtmediğine dikkat çeken Saskia Straub, “Çarpıcı şekilde 424 şirket herhangi bir emisyon nötrleştirme taahhüdü olmadan faaliyet gösteriyor. Net Sıfır Takibi, net sıfır hedeflerinin hızla artan miktarının hiçbir zaman benzer bir kalite derinliğiyle eşleştirilmediğini sürekli olarak göstermiştir. Şirketler, hedeflerinin sağlamlığında marjinal bir iyileşme göstermiştir. Hedeflerin genel güvenilirliği yetersiz kalmaya devam etmektedir. Şirketlerin sadece yüzde 7’si, bölgelerin yüzde 6,5’i ve şehirlerin yüzde 4’ü temel sağlamlık kriterlerini karşılamaktadır” dedi.