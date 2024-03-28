Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde rekor artış

Recep Şenyurt

Birleşmiş Milletler Küresel iklim değişikliği seneryosuna göre dünyanının sıcaklığı 2030 yılında 1,5 santigrat derece artacak. Tüm dünya fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşümü hızlandırıp küresel ısınmayı azaltacak önlemler almaya uğraşıyor.

476 GW'lık artış

Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar da rekor artışları beraberinde getiriyor. 2023 yılında yenlienebilir enerji kaynaklarındaki 473 GW artan kapasiteye rağmen 7 yıl içinde gerekli 7,2 teravatlık yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor.

‘Güneş’in payı %73

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2023’teki 473 gigavatlık rekor artışla toplam 3 bin 870 gigavata yükseldi. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, küresel ısınmayı azaltmak için 7 yıl içinde 7,2 teravatlık yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, yenilenebilir enerjide kapasite artışının, toplam artışın yüzde 86'sını oluşturduğunu, yenilenebilir kapasite artışında güneşin payının yüzde 73, rüzgâr enerjisi payının ise yüzde 24 olduğunu duyurdu. IRENA’dan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerjideki kapasite artışında Çin 297,6 gigavatla ilk sırada yer aldı. Çin'de rüzgâr ve güneş yatırımlarının kömür ve doğal gaz yatırımlarıyla rekabet etmesinin kurulu gücün yenilenebilir lehine artmasında etkili olduğu bildirildi.

G20 ülkelerinde kurulu güçte %15’lik artış yaşandı

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde yenilenebilir enerji kurulu gücü de 2023’te önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 69,4 gigavat kurulu güce ulaştı.

Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada ve Çin gibi ülkelerin yer aldığı G20 ülkelerinde ise kurulu güç önceki yıla göre yüzde 15'lik artışla toplamda 3 bin 85 gigavat oldu. IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Ancak IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümleri Görünümü 1,5 santigrat derece senaryosu uyarınca, önümüzdeki 7 yıl içinde gerekli 7,2 teravatlık yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada Paris Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılından bu yana sadece güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 400’ün üzerinde arttı. Teknolojik gelişmeler ve maliyetlerdeki düşüşler, enerji üretimi ve depolamadaki bu büyümeye katkıda bulundu. Diğer yandan Zero Carbon Analytics'in raporuna göre ülkelerin yarısından fazlasının 2022 yılına göre son 10 yılda yenilenebilir kapasitelerini üç katına çıkardığını gösteriyor.