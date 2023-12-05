Mersin’de 11 ayda 553 bin 558 ton atık bertaraf edildi

Derya ÖZGÜR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, kâğıt, plastik ve biyobozunur atıkların türlerine göre ayrıştırılarak Mersin merkezde, Tarsus'ta ve Silifke’de bulunan bertaraf tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü belirtti.

Zorlu, “Belediyemizin bakım, onarım ve diğer hizmetlerinden kaynaklanan elektrik ve elektronik atıklar ile atık piller, atık tonerler, motor şanzıman yağları ve buna benzer atıkları ise kaynağında ayrıştırılarak Bakanlık tarafından lisanslandırılmış atık taşıma araçlarıyla da taşınarak lisanslı firmalarda bertaraf edilmektedir.

Bertaraf edilen atıklardan üretilen elektrik enerjisi miktarını da paylaşan Zorlu, “Bertaraf sahamıza gelen katı atıklardan ilk 11 ayda yaklaşık olarak 61 milyon KW değerinde enerji üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından 2 milyon 747 bin kg tıbbi atık toplanarak bertaraf edilmiştir. Böylece atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermesinin önüne geçtik” diye konuştu.

“Çevre dostu hizmet sunuyoruz”

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirebilmek amacıyla "İklim Değişikliği Karbon Yönetimi ve İklim Strateji Raporu" çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Zorlu; kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Zorlu, biyobozunur atıklardan kompost üretimi ve atıkların geri kazanımıyla sera gazı emisyonu ve enerji tüketiminin azaltılması için proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu çerçevede, kentte bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla alt yapı çalışmalar sürüyor ve aynı zamanda kent, ulusal ve uluslararası bisiklet ağlarına katılım sağlama çabasında (EuroVelo) bulunuyor. ‘Güneş Enerjisi Sistemleri’ uygulanabilirliği için fizibilite çalışmalarıyla da kurumumuzun enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklarından karşılamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.