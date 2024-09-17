Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir: Tatlı sulardaki azalma endişe yaratıyor

Ağustos yağışlarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, kış döneminde kar yağışının az olduğunu, kar kuraklığının yaşandığını söyledi.

Kışın ardından seyrek de olsa oluşan yağışların yeterli gelmediğini vurgulayan Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde ağustos ayında yağışlar normaline göre yüzde 65 azaldı. Yaz ayları çok sıcak ve kurak geçti. Bu durum barajlardaki suları azaltmaya başladı" dedi.

Kuraklığın en büyük nedeninin iklim krizi olduğunu anlatan Özdemir, sera gazlarının yoğun bir şekilde kullanılmasının hava sıcaklıklarını yükselttiğini ve yağışları azalttığını kaydetti. Özdemir, hidrolojik kuraklığın görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: "Derelerimizde, nehirlerimizde, göletlerimizde maalesef tatlı sularda azalma had safhada. Türkiye'de bu sene art arda Afrika sıcakları geldi. Azot yüksek basıncının hakim olması, Afrika sıcağının Avrupa'nın içlerine kadar ulaşması yağışların olmamasına neden oldu. Alçak basınç sistemlerini, yağışlı sistemlerini bu sene çok az aldık. Maalesef büyük bir kuraklık yaşadık. Halen de yaşayacağımız gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde istediğimiz yağışları alma ihtimalimiz kuvvetleniyor. Ekim ve kasım aylarında yağışların biraz daha artacağını düşünüyoruz."