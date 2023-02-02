Metro Türkiye'den çevreci proje! Şişeni dönüştür kuponunu kazan

Metro Türkiye, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Ajansı tarafından 2024 yılında zorunlu uygulamaya başlanacak “Ulusal Depozito Yönetim Sistemi” öncesinde Kozyatağı Mağazası’nda Depozito Toplama Projesi’ni başlattığını duyurdu.

3.5 milyon şişe dönüşümü hedefleniyor Geri dönüştürülebilir cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajı şişelerini Metro Türkiye Kozyatağı Mağazası’na getiren müşterilerine her 10 şişe için 2 liralık kupon vereceğini duyuran Metro Türkiye, bu projeyle hem profesyonel müşterilerini hem de son tüketicileri geri dönüşüme teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca şirket, makine ve manuel olarak depozito toplayarak fark yaratan perakende şirketler arasına da adını yazdırıyor. Projenin ilk etabında ise bir yıl içinde 3,5 milyona yakın şişenin geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin konuşan ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal bilinç düzeyinin yükselmesi gerektiğini belirten Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, sürdürülebilirlik çalışmalarını sadece kendi operasyonları ile sınırlı tutmadıklarını belirterek, müşterilerini ve tedarikçilerini de dahil ettikleri bir strateji izlediklerinin altını çizdi.

Projede pilot mağaza seçilen Kozyatağı mağazasındaki depozito toplama alanının projeye sponsor olan Mey/ Diageo, Şişecam, Üçge İeco ve Fayda Yazılım’ın katkılarıyla hizmete açtıklarını belirten Aracıoğlu, “Operasyonel süreç ve müşteri hassasiyetini ölçümlemek anlamında önemli bir fırsat olarak gördüğümüz bu öncü proje, müşterilerimizin katılımıyla etki alanını büyütecek” dedi.

4 yılda 52 tona yakın plastik tasarrufu

Metro Türkiye, çevresel etkisi yüksek olan plastik ambalajların ağırlıklarını azaltmak için de 2019’dan bu yana çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda, Metro markalı ürünlerin ambalajından yaklaşık 52 ton plastik azaltımı sağlayan Metro Türkiye, kendi markalı ürünlerinde de plastik yerine daha çevreci alternatiflerin kullanımını artırmayı hedefine alıyor.

Ayrıca 2021’de Metro markalı ürün ambalajlarının yüzde 84’ünde doğaya ve insan sağlığına zararlı olan PVC/PVDC malzemelerini daha çevreci ambalaj malzemeleri ile değiştiren Metro Türkiye, 2023 yılında ise kendim markasının ürünlerinin tamamında söz konusu değişimi gerçekleştirmeyi amaçlıyor