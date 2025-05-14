Müsilajla mücadele için arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı
Marmara Denizi yine müsilaj tehdidi ile karşı karşıya. Başta kirlilik ve iklim krizinin de etkili olduğu deniz salyasıyla mücadelede başat rol ise üreticilerde. Fabrika sahiplerine seslenen Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, “Arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı” dedi.
Marmara Denizi yeniden müsilaj sorunuyla mücadele ediyor. Temel sebepleri arasında en başta kirliliğin yer aldığı müsilajın tekrar yaşanıyor olmasının altında iklim değişikliği, küresel ısınma ve denizde yaşanan durağanlık da yatıyor.
Başta balıkçılık olmak üzere, endüstri ve turizmi de olumsuz etkileyen müsilajla mücadele edebilmek için ise arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var. Çünkü Marmara Denizi, insan nüfusu ve faaliyetleri nedeniyle çok fazla atık deşarjına maruz kalıyor. Bu durum ise denizdeki azot-fosfat miktarını artırarak sonucunda deniz salyası olarak da bilinen müsilajın oluşumuna neden oluyor.
Temizlenebilmesi için rüzgâra ihtiyacın olduğu bu tehdide ilişkin açıklamada bulunan Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, müsilajın çevresel etkilerinin yanı sıra sanayi ve endüstri üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlara da dikkat çekerek, fabrikaların bünyesinde olması gereken arıtma tesislerinin yaygınlaşması ve olanların da verimli çalışması gerektiğini söyledi.
Müsilajın deniz suyu kalitesini bozduğunu vurgulayan Çağlar Özçelikler, “Müsilaj, oksijen seviyelerini düşürür ve deniz canlılarının yaşamını tehdit eder. Bunun yanında müsilaj, suyun temizlenmesi sürecinde zorluklar oluşturur ve doğal yaşamı etkiler” dedi.
Atık su arıtma sistemlerine yoğunlaşılmalı
Müsilajın yalnızca doğal yaşamı değil, aynı zamanda sanayi tesislerini de olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, özellikle organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikaların, atık su arıtma sistemlerini verimli bir şekilde işletmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Özçelikler şöyle devam etti: "Organize sanayi bölgelerinde sanayiciler, atık su arıtma sistemlerine daha fazla özen göstermeli ve arıtma süreçlerinin etkinliğini sürekli denetlemelidirler. Aksi takdirde, deniz ekosistemine katkı sağlamak yerine, zarar verme potansiyelleri artmaktadır.”
Sanayicilere, atık yönetimi konusunda bilinçlenme çağrısı
Marmara Denizi’nideki ekosistemi ve insanları tehdit eden müsilaj sorununa ilişkin çözüm önerisinde bulunan Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, çevre dostu ve sürdürülebilir arıtma sistemlerinin kullanımına ilişkin öneride bulundu. Bu sistemlerin yalnızca çevreye olan katkılarının değil, aynı zamanda sanayi işletmelerinin uzun vadede tasarruf sağlamalarına da yardımcı olacağını belirten Özçelikler, “Ayrıca, sanayicilerin atık yönetimi konusunda daha fazla bilinçlenmeleri gerekiyor” diye ekledi.
Neden müsilaj oluyor?
Müsilajın sebeplerinin başında yanlış yönetilen endüstriyel atıklar ve tarımsal faaliyetlerde fazla kimyasal kullanımıyla su kirliliğinin artıyor oluşunun geldiğini belirten Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, "Fabrikalar, atıklarının denizlere veya su kaynaklarına karışmasını önlemek için gelişmiş arıtma sistemlerini kullanmalıdır. Ayrıca, organize sanayi bölgelerinde OSB yöneticilerinin, fabrika sahipleriyle iş birliği yaparak çevresel denetimleri sıklaştırmaları büyük önem taşıyor" ifadelerinde bulundu.
“OSB’ler üzerine düşeni yapmalı”
Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firması olarak, sanayicilerin çevreye olan duyarlılığının artırılması ve çevre dostu arıtma teknolojilerinin yaygınlaştırılması adına çalışmalarını sürdüren Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, "Müsilaj, hepimizin sorunu ve çözüm için hepimizin sorumluluğu var. Sanayiciler, OSB yöneticileri ve tüm ilgili taraflar, deniz ekosistemini koruma yolunda üzerlerine düşeni yapmalı" dedi.