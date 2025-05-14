Müsilajla mücadele için arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı

Marmara Denizi ye­niden müsilaj so­runuyla mücadele ediyor. Temel sebepleri ara­sında en başta kirliliğin yer aldığı müsilajın tekrar yaşa­nıyor olmasının altında iklim değişikliği, küresel ısınma ve denizde yaşanan durağanlık da yatıyor.

Başta balıkçılık ol­mak üzere, endüstri ve turiz­mi de olumsuz etkileyen mü­silajla mücadele edebilmek için ise arıtma tesislerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var. Çünkü Marmara Deni­zi, insan nüfusu ve faaliyetle­ri nedeniyle çok fazla atık de­şarjına maruz kalıyor. Bu du­rum ise denizdeki azot-fosfat miktarını artırarak sonucun­da deniz salyası olarak da bili­nen müsilajın oluşumuna ne­den oluyor.

Temizlenebilmesi için rüz­gâra ihtiyacın olduğu bu tehdi­de ilişkin açıklamada bulunan Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağ­lar Özçelikler, müsilajın çevre­sel etkilerinin yanı sıra sanayi ve endüstri üzerinde yarataca­ğı olumsuz sonuçlara da dik­kat çekerek, fabrikaların bün­yesinde olması gereken arıtma tesislerinin yaygınlaşması ve olanların da verimli çalışması gerektiğini söyledi.

Müsilajın deniz suyu kali­tesini bozduğunu vurgulayan Çağlar Özçelikler, “Müsilaj, oksijen seviyelerini düşürür ve deniz canlılarının yaşamı­nı tehdit eder. Bunun yanında müsilaj, suyun temizlenmesi sürecinde zorluklar oluşturur ve doğal yaşamı etkiler” dedi.

Atık su arıtma sistemlerine yoğunlaşılmalı

Müsilajın yalnızca doğal ya­şamı değil, aynı zamanda sa­nayi tesislerini de olumsuz et­kileyebileceğinin altını çizen Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağ­lar Özçelikler, özellikle organi­ze sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikaların, atık su arıtma sistemlerini verimli bir şekilde işletmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Özçelikler şöyle devam etti: "Organize sanayi bölgelerinde sanayiciler, atık su arıtma sis­temlerine daha fazla özen gös­termeli ve arıtma süreçlerinin etkinliğini sürekli denetleme­lidirler. Aksi takdirde, deniz ekosistemine katkı sağlamak yerine, zarar verme potansi­yelleri artmaktadır.”

Sanayicilere, atık yönetimi konusunda bilinçlenme çağrısı

Marmara Denizi’nideki ekosistemi ve insanları tehdit eden müsilaj sorununa ilişkin çözüm önerisinde bulunan Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, çevre dostu ve sürdürülebilir arıtma sistemlerinin kullanımına ilişkin öneride bulundu. Bu sistemlerin yalnızca çevreye olan katkılarının değil, aynı zamanda sanayi işletmelerinin uzun vadede tasarruf sağlamalarına da yardımcı olacağını belirten Özçelikler, “Ayrıca, sanayicilerin atık yönetimi konusunda daha fazla bilinçlenmeleri gerekiyor” diye ekledi.

Neden müsilaj oluyor?

Müsilajın sebeplerinin başında yanlış yönetilen endüstriyel atık­lar ve tarımsal faaliyetlerde fazla kimyasal kullanımıyla su kirlili­ğinin artıyor oluşunun geldiğini belirten Çevre Yapı Arıtma Sis­temleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, "Fabrikalar, atıklarının denizlere veya su kaynaklarına karışmasını ön­lemek için gelişmiş arıtma sis­temlerini kullanmalıdır. Ay­rıca, organize sanayi bölge­lerinde OSB yöneticilerinin, fabrika sahipleriyle iş birliği yaparak çevresel denetim­leri sıklaştırmaları büyük önem taşıyor" ifadelerinde bulundu.

“OSB’ler üzerine düşeni yapmalı”

Çevre Yapı Arıtma Sistemle­ri firması olarak, sanayicile­rin çevreye olan duyarlılığı­nın artırılması ve çevre dostu arıtma teknolojilerinin yay­gınlaştırılması adına çalışma­larını sürdüren Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Öz­çelikler, "Müsilaj, hepimizin sorunu ve çözüm için hepi­mizin sorumluluğu var. Sa­nayiciler, OSB yöneticileri ve tüm ilgili taraflar, deniz ekosistemini koruma yo­lunda üzerlerine düşeni yapmalı" dedi.