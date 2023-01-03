NF Kimya, ‘İş’te Eşit Kadın Sertifikası’ almaya hak kazandı

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlar, Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiliz denetim şirketi Intertek işbirliği ile yapılan denetimler sonrasında ‘İş’te Eşit Kadın Sertifikası’ almaya hak kazanıyorlar. Sertifikayı almaya hak kazanan kurumlar, 2015 yılında Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkeler tarafından kabul edilen, ‘17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını’ gerçekleştirme yolundaki sürece de katkı sağlamış oluyorlar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması alanında yapılan her çalışmanın kuruma sağladığı yararların yanında ulusal ve global ölçekte de bütünsel bir amaca hizmet ettiği belirtilirken, fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerini eyleme geçirmiş olan kurumların, yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki ana başlıkları altındaki kriterlere göre denetlendiği bilgisi veriliyor. Bu alanda kurum itibarı, çalışan bağlılığı, sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturma gibi pek çok alanda kurumlara katkısı olan ‘İş’te Eşit Kadın Sertifikası’, toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan çalışmaların önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.

Sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartlar göz önünde bulunduruluyor

2009 yılında tekstil yardımcı kimyasalları üretimi, teknik satışı ve tekstil boyar madde teknik satışı yapmak amacıyla kurulan NF Kimya, her geçen gün ülke çapında organizasyon ağını genişletmeyi sürdürüyor. Başta Türkiye olmak üzere, dünyanın pek çok bölgesinde faaliyetlerini devam ettiren NF Kimya, Pakistan ve Özbekistan’da personel ve depo alanlarıyla hizmet veriyor. Kurulum yapılanmasında özellikle piyasa ihtiyaçları, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığında uluslararası standartları göz önünde bulundurarak, vizyon olarak benimseyen NF Kimya, AR-GE ve üretime yapılan yatırımlarla laboratuvarlarda çözüm odaklı hizmet olanaklarını artırıyor.

Başak Nur GÖKÇAM