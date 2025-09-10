Ömrünü tamamlayan uçaklar dönüşüyor: THY ve Bakanlıktan çevre dostu iş birliği

THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat protokole imza attı.

İmza töreninde konuşan Göktaş, Türkiye'ye ve topluma örnek olacak çok değerli bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

"Örnek bir model ortaya koyuyoruz"

THY'nin engelli, yaşlı, kadın, çocuk, aile, şehit yakını ve gazilere yönelik yürüttükleri pek çok çalışmada her zaman yanlarında olduğunu belirten Göktaş, "Bu protokol THY ile geçmişte kurduğumuz bu güçlü iş birliğinin yeni ve anlamlı bir adımıdır. Başlatacağımız 'Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi' ile hem çevreyi koruyan hem de engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini, aktif hayata katılımını güçlendiren örnek bir model ortaya koyuyoruz." dedi.

Göktaş, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece bireylere destek sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın becerilerini güçlendirerek, kendi ayakları üzerinde durmalarını ve topluma daha etkin katkı sunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca üretkenliklerini artırmalarına ve hayatlarının her alanında daha bağımsız, daha güçlü bireyler olarak toplumun gelişimine katkı sunmalarına imkan tanıyoruz." diye konuştu.

Proje, İstanbul ve Ankara'da başlayacak

Göktaş, çocuklardan yaşlılara kadar her bireyin katıldığı bu hareketin kısa sürede sınırları aşarak bütün dünyaya ilham veren küresel bir seferberliğin öncüsü olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İmzalayacağımız bu protokol kapsamında yürüteceğimiz projenin de bu seferberliğe, yeni bir güç katacağına inanıyorum. Bu doğrultunda Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi iki temel amaca hizmet ediyor. Birincisi, kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak.

İkincisi, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini artırmak, becerilerini geliştirmek ve hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak. THY'nin kumaş ve kağıt gibi atık malzemelerini, merkezlerimizde yeniden değerlendirerek bu amaçlar doğrultusunda toplumsal dönüşüme öncülük edeceğiz."

Bakan Göktaş, projeyi ilk olarak Ankara ve İstanbul'daki huzurevleri ile engelsiz yaşam merkezlerinde başlatacaklarını, daha sonra Aile Destek Merkezileri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezilerini (SODAM) dahil ederek farklı illerde yaygınlaştıracaklarını belirtti.

"Toplumsal fayda açısından da örnek teşkil edecek"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise yalnızca sürdürülebilirlik alanında değil, toplumsal fayda açısından da örnek teşkil edecek bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Protokole imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi, operasyon süreçlerimizde kullanım ömrünü tamamlayan kumaş, deri, kağıt gibi malzemeleri geri kazanmamıza, kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan tanırken aynı zamanda Bakanlığımıza bağlı yaşam merkezlerinden hizmet alan bireylerin de üretim süreçlerine aktif katılımına fırsat tanıyacak. Bu işbirliğinin hem ülkemize hem de toplumumuza büyük değer katacağına inanıyoruz."

Proje kapsamında THY tarafından güvenli koşullarda ilgili merkezlere ulaştırılacak ürünler, Bakanlığa bağlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden hizmet alan özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM hizmet alanlar tarafından markanın kurumsal standartlarına uygun şekilde değerlendirilecek.

Yeniden şekil alan ürünler daha sonra sosyal fayda amacıyla satışa sunulacak. Böylece hem sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlanacak hem de özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM'lardan hizmet alanların sosyal hayata katılımı güçlendirilecek.