Opet’ten ‘sakın atma’ seferberliği: Bir çöp, bir orman bir gelecek

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya her gün yaklaşık 6 milyon ton çöp üre­tiyor. Bir yılda oluşan atık miktarı ise 11 milyar to­nu aşıyor. Türkiye’de de du­rum farklı değil; ülkemizde yılda yaklaşık 109 milyon ton atık ortaya çıkarken, bu da günlük ortalama 300 bin ton çöp anlamına geliyor. Kişi ba­şına düşen günlük atık mik­tarı 3,5 kiloya ulaşıyor.

Çevre kirliliği ve hızlı kent­leşme, yalnızca çöp miktarıy­la sınırlı değil. Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan 12,6 metrekarede kalırken, Avru­pa’da bu rakam şehirden şeh­re değişiyor. Bazı şehirlerde 4 metrekareye kadar düşer­ken, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde kişi başına 200 metrekareyi bulan geniş yeşil alanlar bulunuyor.

Tüketim kültürünün ha­kimiyetiyle birlikte her gün giderek artan çöp miktarı ve azalan yeşil alan, yalnızca bu­günün değil, geleceğin de en büyük çevre sorunlarından biri. Çünkü atıkların doğada yarattığı tahribat, iklim deği­şikliğini hızlandırırken, yeşil alanların yetersizliği ise şe­hirlerin nefes almasını zor­laştırıyor.

Geleceğimizi tehdit eden çevre kirliliği sorununa dik­kat çekmek isteyen OPET, geçtiğimiz günlerde 2021’de­ki Ege orman yangınlarının ardından başlattığı Doğaya Saygı Projesi’ni ülke çapın­da bir harekete dönüştürdü. Yangından etkilenen köyler­de rehabilitasyon çalışma­ları gerçekleştiren ve çeşit­li bölgelerde Opet Ormanla­rı oluşturan şirket, ‘Doğaya Saygı Duy, Çöpüne Sahip Çık’ sloganıyla çöp toplama sefer­berliği başlattı. Projenin ilk organizasyonu kapsamında Bodrum Çamlık Mevkii’nde­ki çöp toplandı.

Projenin hikâyesi Kazakistanlı bir aileye dayanıyor

Projenin hikâyesini anlatan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Eşimle spora giderken ormanın içeri­sinde ana caddeye yaklaşırken önümüzde 60-70 yaş arası ve arasında ufacık çocukların da olduğu bir grubun indiğini, çöp topladıklarını gözlemledik ve onları takip ettik. Takibimiz sonucunda onların komşu­muz olan Kazakistanlı bir ai­le olduğunu fark ettik.

Ve ben bir yabacının, bizim ülkemiz­deki çöpü toplamasından çok büyük utanç duydum. Onların yaptığı bu etkinliği daha da bü­yütmek, ülkeye yaymak adı­na derhal harekete geçmeliyiz diyerek yola koyulduk ve pro­jenin temellerini Milas Kay­makamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Yar­dımcısı Kanat Özsert, Çamlık Köyü Muhtarı Mehmet Kah­raman ile attık” dedi.

Çevre kirliliğinin ülkemiz için çok büyük bir sorun oldu­ğuna vurgu yapan Nurten Öz­türk, “İnsanlar en temiz yerle­re gidiyorlar dinlenmek, pik­nik yapmak, nefes almak için ama aynı şekilde bırakmıyor orayı. Olay yalnızca görsel ola­rak kirlilik de değil. O bırakı­lan çöplerin yağan yağmurlar­la, sağa sola sellerle sürüklen­mesi, toprak altına inmesi, O savrulan poşetlerin, diğer kir­liliklerin doğadaki birtakım hayvanlar tarafından alın­ması, onları gerçekten çok fe­ci ölümlerle öldürmesi, büyü­yecek bitkilerin köklerini ye­teri kadar o çöpler vasıtasıyla uzatamaması.

Yani o bildiği­miz organik tadın değişmesi ve o kimyasalların gıdalar içe­risine girip tekrar bizim vücu­dumuza, canlıların vücuduna girmesi. Çevre kirliliği deyin­ce ben olayı yalnız masum bir çöp atma olarak görmüyorum. Çevre kirliliği aslında maale­sef insanın var olduğu andan itibaren sahip olmadığı çöple­rinin yarattığı bir kirlilik. Do­layısıyla insanlarımızın bi­linçlenmesi ve kendi atıklarını gerçekten geri dönüştürmesi veyahut da zarar vermeyecek bir duruma getirmesi son de­rece önemli” diye konuştu.

Bir insanla bir orman kurtulabilir

Çöp denilen şeylerin çok büyük paralar verilerek alı­nan, severek tüketilen şeyler olduğunun altını çizen Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üye­si Nurten Öztürk şöyle devam etti: “Çöp üretirken, maddi bir değeri olarak aldığımız şeyi değersizleştiriyoruz ve doğa­nın kucağına savuruyoruz. O savurduğumuz şey aslında ge­ri dönüştürülebilir de bir de­ğer. Dolayısıyla çöp ekonomik anlamda da bir yük. Dünyayı kirletmeye, bizim olmayan bir şeyi bu kadar savurganca ha­rap etmeye hiçbirimizin hak­kı yok.

Biz bu proje ile yangın çıkaran bir insanı bile kazana­bilsek, atmamasını sağlasak belki bir orman kurtulacak. Çöp atmak, çok basit gördü­ğümüz ama dünyanın büyük bir sorunu ve ülkemizde va­tanımıza sahip çıkmanın ben çöpe sahip çıkarak başlaya­cağına inanıyorum. Gerçek­ten hepimiz vatanımızı sevi­yoruz. Ama nasıl korunacağı­nı unutuyoruz. Biz de bu proje ile vatanı korumak için hare­kete geiyoruzç Bodrum’dan sonraki duraklar, bu yıl yan­gınların en fazla yaşandığı İz­mir, Bursa ve Çanakkale ola­cak. Taleplere göre ilerlemeyi sürdüreceğiz.”

“En büyük endişem saygıyı kaybetmek”

Geleceğe yönelik en büyük endişesinin ‘saygıyı kaybetmek’ olduğunu belirten Nurten Öztürk, “Son zamanlarda da yaptığımız projelerin tamamında saygı eklemesi yapıyoruz. Üzülerek görüyorum ki toplum, vatandaşlık bilincini, birbirine tutkunluğunu, ülkeye olan bağlılığını ve inancını yitiriyor. Bu küçücük çocuklarımızdan başlayarak her kademede var. Oysa bizim üreten kişilere, üreten topluma ihtiyacımız var. Bu süreçte teknolojinin birtakım kötü niyetli kişiler tarafında kötü amaçla kullanılmasından ve yapay zekânın giderek insanların düşünme mekanizmasını yerle bir edeceğinden, hazırcılığa neden olacağından korkuyorum. Ben eğitimin her yaşta olacağına ve ömrün sonuna kadar devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer buralardaki eğitimler bilinçli kişiler tarafından yapılırsa bir yerlerden geri dönüş olabilir” dedi.

Kuru ot ve örtü temizliği yapılacak

Projenin bir diğer adımının da Haziran 2026’da devreye gireceğini söyleyen Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk Nurten Öztürk, yangın riski yüksek bölgelerde ‘kuru ot ve örtü temizliği’ yapılacağını, böylece hem doğal yaşam alanlarının güvenliği artırılırken hem de yangın risklerinin en aza indirilmesi için toplumsal bir bilinç oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflediklerinin bilgisini verdi.