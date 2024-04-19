ORGE Solar, Romanya güneşine ‘pazar’ kuracak

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye yönünü temiz enerjiye çevirmek için harekete geçti. Türkiye Ulusal Enerji Planı’na göre 2035’te yenilenebilir enerjinin payının yüzde 64.7’ye çıkması bekleniyor. Enerji Bakanlığı tarafından 7 bin 500 megawatt yeni bir kapasite ilanı için açıklama yapıldı. Elektrik taahhüt alanında Türkiye’ye verdiği 26 yıllık hizmetinde temiz enerjiye doğru evrilmeye giderek 2024’e yeşil ışık yakan ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., yeşil ekonomide büyüme hedefi doğrultusunda kurduğu ORGE Solar ile yurt dışı projeleri de inceliyor.

Romanya pazarında solara olan talepte yoğunluk olduğunu belirten ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Romanya’da ciddi bir yenilenebilir enerji hazırlığı var. 2030’a kadar 10 gigawattlık kurulum hedefleri var, halihazırda 2 gigawatı ise tamamlanmış. Çok sayıda proje geliştiriliyor, Avrupa’daki çok sayıda kredi kuruluşunun da Romanya’da uzantıları oluyor, bunun için ayrılan bir fon bulunuyor. Devletin 3 tane opsiyonu var.

Alım garantisi veriliyor, doğrudan fabrikayla anlaşıp satış yapabiliyorlar veya serbest piyasada değerlendirilme imkanı var. Ayrıca Türkiye’ye olan yakınlığını da değerlendirdiğimizde Romanya cazip bir pazar olarak öne çıkıyor” dedi. Romanya’da inceleme aşamasında oldukları 20-25 megawatt bandında projelerde yatırımcı da olmayı hedeflediklerini belirten Özsoy, bunun 10 ila 12 milyon euroluk bir değere tekabül ettiği” bilgisini verdi.

İzin süreçleri sektörde tıkanıklığa neden oldu

Son 1 yılda Türkiye’nin çatılarına 10 megawat (MW) güneş paneli (solar) kurulumu gerçekleştirdiklerini belirten Özsoy, “Önümüzdeki dönem için ilk hedefimiz 50 megawatt’a ulaşmak. Bunu da aslında bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyorduk fakat 2024 yenilenebilir enerji piyasası tarafında durgun başladı. Bunun 2 sebebi var; İlki finansmanda yaşanan zorluklar diğeri ise çağrı mektupları.

Özellikle izin süreçlerinde yaşanan tıkanıklıklar, bizim de bu alandaki yatırımlarımızın hızını kesti. Halihazırda görüştüğümüz çok sayıda yatırımcı var fakat hepimiz bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. Beklentimiz bu tıkanıklığın nisan ayı içerisinde açılması yönünde. Açıldıktan sonra biz de tekrar yola koyulacağız” ifadelerinde bulundu. Ürün portföyüne solarla devam edeceklerinin altını çizen Özsoy, “Rüzgâr enerjisi şu an için planlarımız arasında yok. Bunun en büyük nedeni rüzgâr türbinini her yere kurma imkanının olmaması.

Çatı ise her yere kurulabiliyor. Bu noktada Türkiye’de önemli bir çatı kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa’daki kurulumlara baktığımızda aslında konut çatılarına güneş paneli kurulumunun ciddi bir destek aldığını görüyoruz fakat bizde daha çok endüstriyel çatı destekleniyor, teşvik tarafı da orda. Türkiye’nin de kapasitesini kullanıp bireysel çatı kurulumlarını desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizde de çatılarda panel artarsa, trafolar önemli ölçüde rahatlayacaktır” dedi.

“Yüksek maliyetler bireysel çatıya engel oluyor”

Bireysel çatı kurulumlarında maliyetin yüksek oluşunun kritik bir engel olduğunu belirten Özsoy, “Teknoloji geliştikçe maliyetler düşecektir. Bunun yanı sıra bireysel çatılarda engel olan diğer konu yine izin süreçlerindeki zorluklar. Yani 10 kilowatt ya da 1000 kilowatt kurulum gerçekleştirsen geçilen yollar aynı. Bu da çatılarda güneş paneli kurulumunu zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“10 gigawatt kurulu kapasite ihtiyacı doğacak”

Enerji Piyasası Düzenlemeler Kurulu (EPDK)’nın son yayınladığı elektrikli araç sayısı ve elektrikli şarj istasyonu sayısı tahminlerine göre iyimser senaryoda 2035’te Türkiye’de 4 milyon, ortalama beklenen senaryoda 2 milyon elektrikli araç olacağını hatırlatan ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Bir bataryanın 70 kilowatt güçle şarj edildiğini varsayarsak ki bunlar çok makul varsayımlar, bu yıllık tüketilen enerjiyi güneş enerji santralleri için dönüştürdüğünüzde minimum 10 gigawatt kurulu kapasite ihtiyacı doğuruyor” dedi.

Kurulu kapasite artırılmalı

Mevcut elektrik üretimle tüketimin denk olduğunu belirten Tahir Özsoy, “Fakat tüketim, elektrikli araçlar haricinde kullanılan elektrik, elektronik cihaz gibi artışlara bağlı olarak yine artış gösterecek. Bu nedenle kurulu kapasitemizi daha yukarı çıkarmamız gerekiyor. Biz de bu noktada şarj istasyonları ağında da var olmak adına Lixhium Bilişim ile ortaklık görüşmelerine başladık. Bu ortaklık ile şarj istasyonları ağında kolaylık sağlamayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.