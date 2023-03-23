Panasonic Electric Works Türkiye herkesi “Yeşil İyileşme” seferberliğine çağırıyor

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlayışıyla sürdürülebilirliği kurumsal bir değer olarak benimseyen Panasonic Electric Works Türkiye, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Dünya Saati etkinliğinin ülkemizdeki ana sponsoru olduğunu açıkladı.

Şehirlerin iklim krizinden kaynaklanan doğal afetlere ve depremlere dirençli olarak ayağa kaldırılması için farkındalık yaratmak amacıyla bu sene WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde “Yeşil İyileşme” mottosuyla düzenlenen etkinlikte ışıklar, 25 Mart Cumartesi saat 20:30’da deprem felaketindeki kayıplarımızı anmak ve #Yeşilİyileşme çağrısı ile tekrar ayağa kalkmak için kapatılacak.

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic Electric Works Türkiye, bu seneki Dünya Saati etkinliğinde WWF-Türkiye (Doğal HayatıKoruma Vakfı)’nın “Yeşil İyileşme” seferberliği çağrısına katılıyor. Bu kapsamda 25 Mart Cumartesi saat 20:30’da düzenlenecek Dünya Saati etkinliği öncesinde herkesi https://www.dunyasaati.org/ web sitesinden deprem bölgelerinin doğayla uyumlu yaşam alanları olarak ayağa kalkması için imza vermeye davet ediyor.

Depremde hayatını kaybedenler anılacak

Bu sene Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı acı ile karşılanan Dünya Saati etkinliğinde ışıklar bu kez 1 saatliğine depremden hayatını kaybeden vatandaşlar için kapatılacak. Bu sene depremin yarattığı tahribatın bir kez yaşanmaması için Yeşil İyileşme mottosuyla gerçekleşecek olan etkinlik, şehirlerin iklim krizinden kaynaklanan doğal afetlere ve depremlere dirençli olarak ayağa kaldırılması için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

İnsanlar için "Daha iyi bir yaşam" hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Panasonic Electric Works Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Kenan Soral, “Bu sene 10’uncu kez Dünya Saati etkinliğinin ana sponsorluğunu üstlendik. Şirket olarak "Daha iyi bir yaşam" hedefimizle örtüşen bu değerli etkinlikte bu sene hala acısı içimizde taze olan deprem konusunda farkındalık yaratmak, hayatlarını kaybedenleri anmak istedik.

Sürdürülebilir yaşam alanları kurulmalı

Bu nedenle de depremden etkilenen bölgelerin afetlere dirençli ve doğaya uyumlu bir şekilde yeniden inşa edilebilmesi için “Yeşil İyileşme” seferberliği çağrısına katıldık. Yeşil İyileşme seferberliği, sağlıklı bir gelecek için ekolojik alt yapıyı tahrip eden planlar yerine sürdürülebilir, doğayla uyumlu, afetlere dirençli yaşam alanları kurmak demek. Kentlerimizin deprem, kuraklık veya sel gibi afetlere karşı dirençli olması bilime dayalı, sürdürülebilirlik prensiplerini benimseyen planlamayla mümkün. Bu önemli çağrıyı desteklememize vesile olan WWF-Türkiye’ye uzun soluklu iş birlikleri için de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.