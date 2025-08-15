Pasifik’in incisi Rapa Nui, sulara teslim olabilir  

Başak Nur GÖKÇAM

Bilim insanları, iklim krizinin 1880’lerden bu yana küresel de­niz seviyesini yaklaşık 21– 25 santimetre yükselttiğini açıkladı. Son 3 bin yılın en hızlı artışı olarak kayda ge­çen bu yükselişin önümüz­deki yıllarda daha da hızla­nacağı tahmin ediliyor.

Hükümetlerarası İk­lim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre, 2050 yılına kadar deniz seviyesinin bugünkü sevi­yelere kıyasla 15–29 santi­metre daha artması bek­leniyor. Söz konusu artış, farklı sera gazı emisyon se­naryolarına bakılmaksızın neredeyse kaçınılmaz gö­rülüyor. 2100 yılına gelin­diğinde ise tablo senaryo­lara göre değişiyor. Düşük emisyon yolunda ilerlenir­se artışın 28–55 santimetre ile sınırlı kalabileceği ön­görülürken, fosil yakıt kul­lanımının yüksek seyretti­ği senaryoda bu rakamın 63–101 santimetre arasın­da olabileceği belirtiliyor.

Turizm ekonomisinin geleceği riskli

Hawaii Üniversitesi Mā­noa'dan bir araştırma eki­binin Kültürel Miras Dergi­si'nde yayınladığı yeni bir araştırmaya göre, yükse­len deniz seviyeleri, 2080 yılına kadar mevsimsel dalgaların UNESCO dünya mirası alanı olan Rapa Nui Milli Parkı'nın bir parçası olan ikonik tören platfor­mu Ahu Tongariki'ye ulaş­masına neden olabilir. Bu kıyı taşkınının, Rapa Nu­i'nin dünyaca ünlü moai heykelleri de dahil olmak üzere bölgedeki 51 kültürel varlığı etkileme tehlikesi de taşıdığı belirtildi. Bulgu­lar, adanın kimliğini, gele­neklerini ve turizm ekono­misini korumak için acil ko­ruyucu önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Araştırmaya ilişkin ko­nuşan çalışmanın başya­zarı ve UH Mānoa Okyanus ve Yer Bilimi ve Teknolojisi Okulu (SOEST) Yer Bilimleri Bölümü'nde doktora öğ­rencisi olan Noah Paoa, "Bu araştırma, Rapa Nui'nin ya­şam kültürü ve geçim kay­nakları için kritik bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Toplum için bu alanlar, kim­liğin yeniden teyit edilme­sinin ve geleneklerin can­landırılmasının önemli bir parçası. Ekonomik açıdan ise adanın turizm sektörü­nün bel kemiğini oluşturu­yorlar. Bu tehdidin ele alın­maması, adanın UNESCO Dünya Mirası Alanı statüsü­nü tehlikeye atabilir” dedi.

Bilgisayar simülasyonları güvenlik açıklarını ortaya çıkardı

Paoa ve ekibi, çalışma alanının ayrıntılı bir dijital ikizini oluşturdu ve kıyı şeridi boyunca dalga orta­mını simüle etmek için ge­lişmiş bilgisayar modelleri kullandı. Ardından, gele­cekteki deniz seviyesi yük­selme senaryoları altında dalgaların neden olacağı tahmini su baskınlarını ha­ritalandırdılar. Sel baskını­nın boyutu, yerel ortaklar tarafından ekibe sağlanan kültürel varlıkların konum­larını içeren coğrafi kat­manların üzerine bindirildi ve bu da araştırmacıların sular altında kalacak kültü­rel varlıkları belirlemeleri­ne olanak tanıdı.

Ekip, Rapa Nui'deki yerel ortaklarla iş birliği yapa­rak, deniz seviyesindeki artışın adanın kıyı kültürel varlıkları üzerindeki olası etkilerini daha ayrıntılı ola­rak araştırmayı ve kültürel mirası korumak için adap­tasyon ve azaltma çalışma­larını incelemeyi planlıyor.

Kültürel miras yok olabilir

“Hawaii, kıyı altyapısını deniz seviyesinin yükselmesinden korumaya yatırım yaparken, Hawaii ve Pasifik'teki yeri doldurulamaz kıyı kültürel miras alanları da aynı acil tehditle karşı karşıya" diyen UH Mānoa Okyanus ve Yer Bilimi ve Teknolojisi Okulu (SOEST) Yer Bilimleri Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Noah Paoa, şöyle devam etti: “Bu yöntemleri geliştirip uygulayarak, Hawai halkı için değerli olan şeyleri korumaya yardımcı olabileceğimizi umuyoruz; tabii ki bu tür çalışmalar Yerli Hawaii topluluğu tarafından yönlendirilir ve uygun görülürse."

Küresel kıyı şeritleri tehdit altında

Bulguların şaşırtmadığına dikkat çeken UH Mānoa Okyanus ve Yer Bilimi ve Teknolojisi Okulu (SOEST) Yer Bilimleri Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Noah Paoa, "Deniz seviyesindeki artışın küresel kıyı şeritleri için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Kritik soru, bölgenin etkilenip etkilenmeyeceği değil, ne kadar erken ve ne kadar şiddetli olacağıydı. Dalgaların 2080’e kadar Ahu Tongariki'ye ulaşabileceğini tespit etmek, topluluk tartışmalarını ve geleceğe yönelik planlamaları teşvik etmek için gereken acil verileri sağlıyor” ifadelerini kullandı.