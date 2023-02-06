Petrol Ofisi sürdürülebilir havacılık yatırımlarını hızlandırdı
Petrol Ofisi ile Pegasus Hava Yolları iş birliğini güçlendiriyor. Yeni protokol ile Petrol Ofisi’nin Pegasus Hava Yolları’na ikmal edeceği SAF hacminin 2023 yılında üç, 2024’te ise 10 kat kadar artması hedefleniyor.
Yeni protokol ile Petrol Ofisi, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Pegasus Hava Yolları’na ikmal ettiği SAF hacmini 2023’te üç kat, 2024 yılında ise 10 kata kadar artırmayı hedefliyor.
Protokole ilişkin konuşan Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Yarım yüzyılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz havacılık alanında, PO Air markamızla Türkiye’nin 72 havaalanında yakıt ikmali sağlıyor, 250’den fazla havayolu şirketine küresel ölçekte, yılda çeyrek milyonu aşkın uçağa hizmet sunuyoruz.” dedi.
Coğrafi genişleme planı
SAF kullanımının artırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk de, “İş birliğimizi önümüzdeki iki yıl yurt içinde coğrafi olarak da genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.