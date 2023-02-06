Petrol Ofisi sürdürülebilir havacılık yatırımlarını hızlandırdı

Yeni protokol ile Petrol Ofisi, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Pegasus Hava Yolları’na ikmal ettiği SAF hacmini 2023’te üç kat, 2024 yılında ise 10 kata kadar artırmayı hedefliyor.

Protokole ilişkin konuşan Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Yarım yüzyılı aşkın bir süredir hizmet verdiğimiz havacılık alanında, PO Air markamızla Türkiye’nin 72 havaalanında yakıt ikmali sağlıyor, 250’den fazla havayolu şirketine küresel ölçekte, yılda çeyrek milyonu aşkın uçağa hizmet sunuyoruz.” dedi.

Coğrafi genişleme planı

SAF kullanımının artırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk de, “İş birliğimizi önümüzdeki iki yıl yurt içinde coğrafi olarak da genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.