Plastik poşet uygulaması, 550 bin ton plastik atık oluşumunu engelledi

Kullanım ömrü ortalama 15 dakika olan fakat doğada çözünmesi 1000 yılı bulan plastik poşetler, ilk olarak 1977 yılında alışverişlerde verilmeye başlandı. Petrol bazlı polietilen maddesinden üretilen ve özellikle atık haline geldiğinde gezegen adına tehdit unsuru olan plastik poşetler, ekosistemdeki canlıların yanı sıra doğaya da ciddi zararlar veriyor. 20’nci yüzyılın başları itibariyle insan hayatında yerini alan plastiğin, dünya genelinde 1950’li yıllarda 1.5 milyon ton civarında olan üretim değerinin ise yıllık 335 milyon tonu aştığı belirtildi.

Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

2019’dan önce Türkiye’de plastik poşet üretiminin yıllık yaklaşık 35 milyar adetken bir kişiye düşen ortalama plastik poşet kullanım adedi 440 olarak hesaplandı. Ayrıca 1 Ocak 2019'da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle de bugün Türkiye'de plastik poşet kullanımının yaklaşık yüzde 65 azaldığı ifade edildi. 2019’da başlatılan ücretlendirme politikası sonrasında plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellenirken, bu azalmayla yaklaşık 23 ton sera gazı salınımının da önüne geçildi.

Öte yandan plastik poşet kullanımında yaşanan azalma sonucunda, Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de düştüğü ve yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf edildiği öğrenildi.