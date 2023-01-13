Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu: Dünyamız için enerjimizi iyi yönetelim enerji diyeti yapalım

Başak Nur GÖKÇAM

Enerjinin israf edilmeden, gerektiği kadar, verimli kullanılması ve tutumluluk bilincinin yaygınlaşması amacıyla her yıl ocak ayının 2’nci haftasında kutlanan ‘Enerji Verimliliği Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Bu yıl; ‘Verimli Konut’, ‘Kaynaktan Tasarruf ’, ‘Verimli Tarım’, ‘Bereketli Ürün’, ‘Verimli Sanayi’, ‘Rekabetçi Üretim’, ‘Verimli Ulaşım’, ‘Sürdürülebilir Yaşam’ sloganlarıyla enerji verimliliğinin yaşamda önemli yeri etkinliklerle ortaya konuyor. Sivil toplum kuruluşlarının enerji verimli Türkiye için yaptıkları ve yapacakları önemli. SÜT-D, enerji verimliliği için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimi şart

Enerjinin yaşam için vazgeçilemez olduğuna özellikle vurgu yapan Karaosmanoğlu, üretim ve tüketimin de gezegende meydana gelen kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği gibi temel sorunlara etki ettiğini ve bu yüzden de sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketiminin şart olduğunu söyledi. Enerji verimliliğinin, enerji yönetimindeki en büyük olduğuna dikkat çeken Karaosmanoğlu, bu alanda enerji güvenliği, adaleti ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarındaki enerji üçlemi, diğer deyişle de enerji üçlü açmazı ile insan ve doğa dostu çözümlerin mümkün olacağını belirtti.

Her yerde enerji verimliliğini öncelik haline getirmek gerektiğini söyleyen Karaosmanoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Belli bir üretim, tüketim ya da hizmet için enerji talep ederek yaşarız. Kalitesi ve miktarını düşürmeksizin talebimizi karşılayacak enerji kullanımının azaltılması enerji verimliliği olup, enerji verimliliği tasarruf sağlar. Enerji tüketimindeki bu azaltım ülkemizin enerji ithalatında düşüşe neden olan güneşimiz, rüzgârımız, biyokütlemiz ve su gücümüz yanında beşinci yenilenebilir enerji kaynağımızdır.”

“En yerli, yenilenebilir enerjimiz, enerji verimliliğidir” diyen Karaosmanoğlu, enerji diyeti yaparak enerjinin hem cebe hem de dünyaya maliyetinin azaltılması çağrısında bulunarak, ev, okul, iş, tarla, orman ve yolda enerji diyeti reçeteleri için https://aklinlaverimliyasa.com web adresini önerdi.