Rüzgar sektöründe 2023 "yatırım yılı" olacak

TÜREB Başkanı Erden, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün gücünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin ön plana çıktığı çok hareketli bir yılın tamamlandığını söyledi.

Türkiye'nin 1,5 milyar avroluk ihracat hacmiyle rüzgar enerjisi tedarik zincirinde Avrupa'nın en güvenilir ortağı olduğuna dikkati çeken Erden, TÜREB olarak sektördeki bu canlılığı Avrupa'daki etkinlikler vasıtasıyla uluslararası arenada gösterme imkanı bulduklarını aktardı.

Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünde 10 bin megavat eşiğinin 2021'de aşılmasının önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yılı sanayi yılı olarak ilan etmiştik. 2022 yılı ise rüzgar kurulu gücünde 12 bin megavat seviyesine çok yaklaşıldığı bir yıl oldu. Türkiye rüzgar sektörü açısından art arda üretim rekorlarının geldiği ve gün bazında rüzgar kaynaklı üretimin yüzde 25-27 seviyelerine kadar çıktığı bir yıl olması rüzgar enerjisinin önemini ortaya koydu. Salgın sonrası dönemde enerji arz güvenliğinin dünya gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geleceğini öngörüyorduk. Böyle bir perspektifle, Türkiye rüzgar sanayisini hem dünya standartlarındaki üretim kabiliyetleri, hem yetişmiş insan kaynağı hem de ülkemizin coğrafi konumundan kaynaklı lojistik ve maliyet avantajları açılarından gündeme taşımak bizim de esas önceliğimiz oldu."

"Yılda en az 3 gigavat rüzgar enerjisi kurulumu mümkün"

Erden, 3,6 milyar avro yatırımla yılda 3 gigavatlık rüzgar enerjisi santrali kurulumunun yapılabileceğini söyledi.

2022'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde "rekorların yılı" olduğunu dile getiren Erden, şunları kaydetti:

"2023'te önceliğimiz sanayiyle birlikte güçlü yatırım konusu olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını rüzgar sanayisi için yatırım yılı ilan ediyoruz. Çok ciddi bir rüzgar yatırım potansiyelimiz var. Toplamda 200 bin megavata yakın potansiyeli olan ülkede halen 11 bin 640 megavat seviyesinde bulunmak bizi bu alanda daha fazla mesafe kat etmek için hırslandırıyor. Her yıl ülkemizde üretilen elektriğin yaklaşık 33 teravatsaati rüzgardan geliyor. Geçen yıl 1700 megavat civarında yeni kurulu gücü ülkemize kazandırdık ancak potansiyelimiz dikkate alındığında sektörümüz yılda en az 3 gigavat yeni kurulu gücü gerçekleştirecek kabiliyettedir. 2023 hedefimiz yatırımların önünü daha da açacak ve yatırımları hızlandıracak konulara odaklanmak ve Avrupa'ya 'tedarik zincirinde en güvenilir ortağınız Türkiye'dir' mesajını vurgulamak olacak."​​​​​​​

Erden, enerji depolama, hidrojen ve deniz üstü rüzgar gibi yeni alanların, sektör ajandasının önemli konuları olduğunu söyledi.

Enerji depolamada rüzgarda çok sayıda lisans başvurusu olduğuna işaret eden Erden, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda hızlı biçimde yatırımlara konu olacağına inandığımız enerji depolama projeleri sadece rüzgarı değil tüm yenilenebilir enerji sektörünü büyütecek alan olacak. Hidrojen ve deniz üstü rüzgar konularının gelecek yıl gündemimizde önemli yer tutacağını düşünüyoruz. 2023'te bu alanlarda bazı yatırım planlamalarının duyurulacağını öngörüyoruz. Yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasını beklediğimiz Ulusal Enerji Strateji Belgesi'nde belirtilecek uzun vadeli hedefler bu alanlarda yapılacak. TÜREB olarak açıklanacak belgeye büyük önem veriyor ve yüksek oranda yenilenebilir hedefi belirlenmesini kuvvetle destekliyoruz."