Şah Civanperçemi bitkisi doğaya tekrar kazandırılıyor

Pursaklar Belediyesi ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde endemik türlerle ilgili araştırmalar yürütülüyor. İlk etapta adını kentten alan Angola Tırfılı, Ankara Şah Civanperçemi ve Ankara Aşotu’nun da aralarında olduğu 12 endemik bitkinin çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle uzman öğretim üyeleri tarafından doğal ortamında tespit edilerek alınan bitkiler, Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan Endemik Vadi’deki seralarda yetiştiriliyor ve doğaya tekrar kazandırılıyor.

Kanama durdurucu özelliği var

Vadide endemik bitki türlerine ilişkin özel çalışmalar yürüttüklerini belirten Pursaklar Belediyesi Endemik Vadi Botanik Uzmanı Osman Erdoğan, belirlenen bitkilerin yerlerinde tespit edildiğini ve akademisyenler eşliğinde toprağıyla beraber Endemik Vadi’ye getirdiklerini ifade ediyor. Ayrıca farklı tortu, toprak, pertli ve kum karışımları hazırlayarak türün ortama uyumunu sağladıklarını da belirten Erdoğan, papatyagiller familyasından olan ve her yıl temmuz ayında çiçek açan Ankara Şah Civanperçemi’nin de kente özgü bitkiler arasında bulunduğunu ekliyor.

Bitkiyle ilgili akademik çalışmalar esnasında özellikle sağlık alanında kullanıldığını söyleyen Erdoğan, Şah Civanperçemi’nin Endemik Vadide yetiştirilen ilk bitkilerden biri olduğu bilgisini veriyor. Araştırmanın büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, bitkinin özellikle kanama durdurucu, yara kapatıcı özelliği sebebiyle ilerleyen süreçlerde yapılacak araştırmalarla daha verimli bir kullanım alanına kavuşacağını söylüyor.

Geçmişte savaşlar sırasında bu türün çiçekleri ve gövdeleri sayesinde kanamaların durdurulduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Ankara Şah Civanperçemi, Endemik Vadi dışında Ankara'nın çok kısıtlı bölgelerinde yetişiyor. Araştırmalarımıza göre Polatlı ilçesi civarında çok dar bir alanda yayılış gösteriyor. Bu türün her sene hem burada hem de arazilerde takibini sağlıyoruz."