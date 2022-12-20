Şekerbank skorunu 2 basamak birden artırdı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede en yetkili küresel platformlardan biri olan Karbon Saydamlık Projesi 2022 İklim Değişikliği Programı sonuçları duyuruldu.

CDP Su Güvenliği Programı'nda geçmiş yıl skorunu iki puan yükselten Şekerbank, elde ettiği bu skorla "Su Liderleri" arasında yer aldı.

Gönüllü olarak katılım sağladığı CDP İklim Değişikliği Programı'ndaki "Yönetim" seviyesi olan B puanını koruyan banka, çevresel verilerini dünyaya açıklayarak sıfır karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için aldığı sorumluluğu da ortaya koydu.

Çalışmalarını gönüllü olarak raporluyor

2010'dan bu yana küresel ısınmanın başlıca nedeni olan sera gazı emisyonlarının takip edilmesi ve azaltılması amacıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini hesaplayan Şekerbank, her yıl karbon ayak izini gönüllü olarak CDP İklim Değişikliği Programı'na raporlayarak performansını uluslararası yatırımcılarla paylaşıyor.

Yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli doğal kaynak olan suyun en doğru şekilde yönetimi konusunda da çalışmalarını uzun zamandır sürdüren Şekerbank, 2016'da gönüllü olarak ilk kez katılım sağladığı CDP Su Güvenliği Programı'nda, sorumlu su tüketimi kapsamına gerçekleştirdiği çalışmalarla "CDP Türkiye Su Liderlik" ödülünü almıştı.