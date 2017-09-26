Şekerpancarında akıllı damla sulama dönemi

26 Eylül 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Damla sulama markası Eurodrip, şekerpancarı yetiştiriciliğinde uyguladığı damla sulama yöntemini Konya Karatay Beşağıl Köyü’nde düzenlediği Tarla Günü Etkinliği ile tanıttı.

Düzenlediği Tarla Günü Etkinlikleri ile yüzde 50 daha az su kullanarak 2 kat daha fazla verim elde etmenin mümkün olduğunu ortaya koyan Eurodrip, şekerpancarında bilinen ezberleri bozmayı amaçlıyor.

Eurodip CEO’su H. Arkın Demir, Türkiye’nin su zengini ülkelerden biri olmadığını, günden güne su kaynaklarımızın azaldığını su sıkıntımızın arttığını vurguladı. Demir, şöyle devam etti ; “Tarımda kullandığımız su miktarı, Türkiye’de kullandığımız toplam su miktarının yüzde 70-75’lik kısmını oluşturuyor. Bu da azalan kaynaklarla birlikte sulama suyunu en etkin şekilde kullanmamız gerektiği anlamına geliyor. Damla sulama yöntemi ise bu etkin kullanım için en iyi ve tasarruflu yöntemlerden biri. Eurodrip olarak en önemli amacımız; tarımda verimliliği ve kaliteyi sulama çözümleri ile arttırarak gerekli desteği çiftçilerimize sunmak.”

Verim iki kat arttı, Konya Havzası’nı kurtarma şansı doğdu

Demir, ülkemizdeki şekerpancarı üretiminin durumu hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de yaklaşık 300 bin hektarda pancar ekimi yapılıyor ve burada ortalama verim 5-5.5 ton civarında. Konya Havzası sulamayı ağırlıklı olarak yeraltı su kaynaklarından, 100 bini aşkın sondaj kuyusu ile yapıyor. Her sene su seviyeleri düşüyor. 2025-30 yıllarında tarımın sürdürülebilirliği risk altına girecek. Biz etkinlik düzenlediğimiz Paşa Bey’in tarlasında ise bu yıl, ortalama 13-14 ton civarında verimi yüzde 50 daha az su kullanarak elde ettik. Gelecek yıllarda daha önce mısırda yaşadığımız gibi, şeker pancarında da damla sulama kullanımının yaygınlığının artacağını umuyorum.”

Eurodrip Ürün Satış ve Pazarlama Müdürü Yahya Karadede ise, “Toprak üstü-toprak altı, yağmurlama sistmeleri , basınç ayarlı ürünler gibi her türlü ihtiyaca yönelik ürünlerimiz ile hizmet sunabiliyoruz. Zira, her çiftçinin şartlarının ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu biliyoruz” yorumunu yaptı.

“Daha fazla kadın mühendis ile geleceği inşa edebiliriz”

Çalışan kadının dijital kız kardeşlik çemberi BinYaprak’ın İlham Veren Şirketleri arasına, General Electric (GE) katıldı. “Şirketler çalışanlarına söz versin, ilham yolculukları çeşitlensin” mottosuyla BinYaprak – İlham Veren Kadınlar/İlham Veren Şirket servisini başlatan BinYaprak’ta GE Türkiye kadınlarının ilham veren hikayeleri binlerce kadınla buluşacak. Serinin ilk kısmında GE Havacılık’ın dünyadaki altı merkezden biri olan ve Gebze’de yer alan GE Türkiye Teknoloji Merkezi (TTC)’nde çalışan kadın mühendisler yer alıyor. 17 yıldır havacılık ve gaz türbini teknolojisi üreten merkezde, uçak mühendisliği, yazılım, tasarım, katmanlı üretim konularda uzmanlaşmış kadın mühendislerin görüşleri ve deneyimleri, mühendislik seçimini yapmış ya da yapacak olan gençlere ilham olacak. GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy “GE olarak 2020 yılına kadar 20.000 kadının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik rollerinde görevlendirilmesini ve tüm başlangıç düzeyindeki teknik geliştirme programları için kadınlar ve erkekler açısından yüzde 50-50 temsil oranı planlıyoruz” dedi.